Mimar Sinan Mahallesi'nde sokak ortasında bıçaklı saldırı: bir kişi ağır yaralandı

Mimar Sinan Mahallesi'nde saldırı

Adıyaman'da Mimar Sinan Mahallesi'nde yürüyen kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, yolda kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların bıçaklı saldırısına uğradı. Olay, civardaki vatandaşların müdahalesiyle fark edildi ve saldırganlar bölgeden kaçtı.

sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Sokak ortasında yaralı halde bulunan şahıs için kısa süre içinde olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, yapılan ilk tedavinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi; sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

polis soruşturması ve arama çalışmaları:

Olayın ardından polis ekipleri bölgeye intikal ederek geniş çaplı çalışma başlattı. Şu aşamada saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahısların kimlikleri ve saldırının nedeni belirlenemedi. Emniyet, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların yakalanmasına yönelik araştırmayı sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA YÜRÜDÜĞÜ SOKAKTA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.