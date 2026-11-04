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Mimar Sinan Mahallesi'nde sokak ortasında bıçaklı saldırı: bir kişi ağır yaralandı

Adıyaman Mimar Sinan Mahallesi'nde yürürken bıçaklanan kimliği belirsiz kişi, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:55

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mimar Sinan Mahallesi'nde sokak ortasında bıçaklı saldırı: bir kişi ağır yaralandı

Mimar Sinan Mahallesi'nde saldırı

Adıyaman'da Mimar Sinan Mahallesi'nde yürüyen kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, yolda kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların bıçaklı saldırısına uğradı. Olay, civardaki vatandaşların müdahalesiyle fark edildi ve saldırganlar bölgeden kaçtı.

sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Sokak ortasında yaralı halde bulunan şahıs için kısa süre içinde olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, yapılan ilk tedavinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi; sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

polis soruşturması ve arama çalışmaları:

Olayın ardından polis ekipleri bölgeye intikal ederek geniş çaplı çalışma başlattı. Şu aşamada saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahısların kimlikleri ve saldırının nedeni belirlenemedi. Emniyet, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların yakalanmasına yönelik araştırmayı sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA YÜRÜDÜĞÜ SOKAKTA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

ADIYAMAN’DA YÜRÜDÜĞÜ SOKAKTA BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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