Minderde engelleri aşan irade: görme engelli judocu Gökhan Biçer 2028'i hedefliyor

gökhan biçer: 15 yıllık mücadele ve paralimpik hedef

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Gökhan Biçer, görme engeli olmasına karşın 15 yıldır minderlerde hem ülke içinde hem de uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyor. Dokunma, denge, refleks ve sezgiye dayalı para judo branşında kazandığı altın, gümüş ve bronz madalyalarla dikkat çeken Biçer'in önündeki en büyük hedef, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunlarına katılmak.

gözleriyle değil, hissederek mücadele ediyor:

Biçer için judo, görmeden kurulan bir savaş alanı. Rakibinin hareketlerini görmek yerine temas ve sezgiyle okumak, temas anında doğru hamleyi yapmak ve saniyeler içinde karar vermek sporun ayrılmaz parçaları. Biçer bu yeteneklerini yıllar içinde geliştirerek sayısız organizasyonda yer aldı. Kendisi, kulüpten aldığı desteğin önemini şöyle ifade ediyor: 'Belediye başkanımız bize çok yardımcı oluyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımız, antrenörlerimiz aynı şekilde çok büyük destek halinde. Hepsi birbirinden değerli insanlar. İnşallah elimizden gelen bütün gayretle çalışıp olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz. Bütün Grand Prix organizasyonlarına katılmam ve puan toplamam gerekiyor.'

Milli takım sporcusu olmanın sorumluluğunu taşıyan Biçer, judoya dair bakışını da şu sözlerle özetliyor: 'Judo dünyanın en zor sporu, görme engelli olup bu sporu yapmak ayrıca bir emek istiyor. Ailem bana çok destek oluyor. Kızlarımın özellikle ‘‘Baba, nasılsın’’ demeleri bile yetiyor. Onların geleceğine katkı koymak için hırslanıyorum. Etrafıma rol model oluyorum.' Ayrıca Biçer, toplumdaki diğer engelli bireylere de mesaj veriyor: 'Her şeye rağmen hayat devam ediyor' ve insanları eve kapanmamaya, küçük sorunlarda kendilerini strese sokmamaya çağırıyor.

kulüp desteği ve antrenörün değerlendirmesi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sağladığı imkânlar Biçer'in kariyerinde önemli rol oynuyor. Antrenör Ömer Savcı Biçer için, 'Ülkemiz, kulübümüz için mücadelesini sonuna kadar sürdürüyor. Zor bir branş ve görme engeli daha da zorlaştırıyor ama biz onu avantaja çevirmiş durumdayız. Sporun her şekilde yapılabileceğinin kanıtı' değerlendirmesini yapıyor. Savcı, kulübün sağladığı yurt içi ve yurt dışı kamplar, müsabakalar ve genel desteğin sporcuların motivasyonunu artırdığını vurguluyor.

madalyalar ve temsil ettiği organizasyonlar:

Biçer, 15 yıllık spor hayatında birçok önemli organizasyonda Türkiye'yi temsil etti. Katıldığı yarışmalar arasında Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası Seçmesi, IBSA Avrupa Takımlar Şampiyonası, Litvanya International VI Judo Tournament, IBSA Grand Prix-Antalya, IBSA Avrupa Judo Şampiyonası-Cagliari, IBSA Avrupa Takımlar Şampiyonası-Cagliari, IBSA Dünya Takımlar Şampiyonası-Bakü, Görme Engelliler Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası ve IBSA Avrupa Judo Şampiyonası-Tiflis gibi etkinlikler yer alıyor. Bu organizasyonlardan elde ettiği dereceler, onun ulusal ve uluslararası arenadaki istikrarını gösteriyor.

paralimpik judoyun dinamikleri:

Paralimpik judo, temel olarak olimpik judonun kurallarını taşır; ancak görme engelli sporcularda maç öncesi temas kurma zorunluluğu gibi farklılıklar bulunur. Müsabakalarda mavi ve beyaz judogi giyen sporcular 5 dakika boyunca mücadele eder; gözlerin yerini ise temas, denge, refleks ve doğru zamanda yapılan hamleler alır. Biçer ve ekibi, bu dinamikleri avantaja çevirerek 2028 hedefi için puan toplama planını sürdürüyor.

Biçer, kulübü ve ailesinin desteğiyle minderde madalya kazanmanın ötesinde rol model olmayı da hedefliyor ve verdiği sözleri yerine getirerek İzmirli sporcuların uluslararası platformlarda daha fazla yer almasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

GÖRME ENGELLİ MİLLİ JUDOCU GÖKHAN BİÇER, 15 YILDIR HEM ENGELLERİ HEM RAKİPLERİNİ AŞIYOR.