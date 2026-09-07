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Minik eller toprakla buluştu: çömlekçi tornasında ilk deneyim

Kırklareli'nde seramik öğretmeni Yasemen Işık Sayılgan önderliğinde çocuklar çömlekçi tornasında toprağı şekillendirip geleneksel çömlekçiliği tanıdı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Minik eller toprakla buluştu: çömlekçi tornasında ilk deneyim

Atölye ve amaç:

Kırklareli'nde düzenlenen atölyede seramik öğretmeni Yasemen Işık Sayılgan çocuklara çömlekçiliğin temellerini anlattı. Etkinlik kapsamında katılımcılar çömlekçi tornasının başına geçerek toprağı elleriyle şekillendirdi ve uygulamalı deneyim edindi.

Sayılgan, çalışmanın amacını şöyle özetledi: "Şu an çocuklara etkinlik kapsamında atölye çalışması yapıyorum. Toprağa ve bu el sanatına dikkati çekmek ve çocuklarımıza öğretmek istiyorum. Bugün çok bir şey öğrenemezler ama neyin nasıl olduğu açısında en azından farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Yaptığım iş şuan bu. Karşımda altı yaşında bir kız çocuğu var ve şu an büyük bir heyecanla önündeki işi şekillendirmeye çalışıyor"

Geleneksel bilgiden sanata geçiş:

Sayılgan, programın adını ve yaklaşımını şöyle anlattı: "Programımızın adı Çömlekçi Çarkı veya tornası diye söyleyebilirim. Eski usullerde değil de, daha çok modern usullerde çömleğin nasıl yapıldığına dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu geleneksel sanatlarımızdan bir tanesi. Yani insanın varoluşundan beri, topraktan geliyor. Gezgin halden, durağan hale geçtikten sonra insanın varoluşundan beri ihtiyaçlarını gidermek, yiyeceklerini saklaması, kaldırması, koruması için bir ihtiyaçtır diye bilirim. Toprağı kullanarak insanlar besinlerini saklamışlar. Sularını, yiyeceklerini, içeceklerini saklamışlar. Şu an çocuklara hem bunu anlatıyorum hem de bunun bir sanat olduğunu da kendilerine göstermek istiyorum"

Atölye katılımcılarından Zeynep Su Sergün ise heyecanını paylaşarak, "Kırklareli’ndeyiz, şu an seramik atölyesinde çömlek yapıyoruz. Daha önce bir defa çömlek yapmıştım. Yine yapacağım için çok heyecanlıyım" dedi. Çocukların el becerilerini geliştirmek ve geleneksel el sanatlarına ilgi uyandırmak, atölyenin öncelikli hedefleri arasında yer aldı.

Uygulamalı eğitim, çocuklara hem el-göz koordinasyonu sağlıyor hem de geçmişle bağ kurmalarına olanak tanıyor. Eğitmenlerin eşliğinde yapılan çalışmalar, küçük yaştaki katılımcılara sanatın teknik ve kültürel boyutlarını deneyimletiyor; böylece çömlekçilik hem zanaat hem de yaratıcı bir ifade olarak tanıtılıyor.

KIRKLARELİ’NDE DÜZENLENEN ATÖLYE ÇALIŞMASINDA ÇOCUKLAR, ÇÖMLEKÇİ TORNASININ BAŞINA GEÇEREK TOPRAĞA...

KIRKLARELİ’NDE DÜZENLENEN ATÖLYE ÇALIŞMASINDA ÇOCUKLAR, ÇÖMLEKÇİ TORNASININ BAŞINA GEÇEREK TOPRAĞA ŞEKİL VERDİ VE GELENEKSEL ÇÖMLEKÇİLİK SANATIYLA TANIŞTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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