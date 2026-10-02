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Minik ellerden hasada: öğrenciler sekizinci sınıfta diktiği zeytinleri topladı

Kozan'da Gazi İlk ve Ortaokulu öğrencileri, 1. sınıfta diktikleri zeytinleri 8. sınıfta hasat edip üretimden tüketime uzanan süreci yaşadı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Minik ellerden hasada: öğrenciler sekizinci sınıfta diktiği zeytinleri topladı

Okul bahçesinde büyüyen bir proje:

Adana'nın Kozan ilçesindeki Gazi İlk ve Ortaokulunda, öğrencilerin birinci sınıfta öğretmenleriyle birlikte diktikleri zeytin fidanları sekizinci sınıfta ilk kez ürün verdi. Okul bahçesinde toplanan yaklaşık 25 öğrenci, yıllar önce beraber dikip suladıkları ağaçların başında buluşarak kendi elleriyle hasat yaptı. Etkinliğe öğrencilerin birinci sınıftaki öğretmenleri Vahap Bozkurt ve okul müdürü Yusuf Baysal de katıldı.

Amacın eğitimsel boyutu:

Okul müdürü Yusuf Baysal, etkinliğin temel hedefinin öğrencilerin üretim sürecini bizzat deneyimlemeleri olduğunu belirtti. Baysal, okuldaki ağaçların bir kısmını mezun öğrencilerin diktiğini ve bahçede yaklaşık 20 ağacın bulunduğunu söyledi. Müdür, öğrencilerin dikimden hasada uzanan döngüyü görerek hem doğa bilinci kazanmasını hem de üretim ile tüketim arasındaki bağı kavramasını istediklerini ifade etti.

Öğrencilerin anıları ve duyguları:

Etkinlikte söz alan öğrenciler dikim gününü canlı şekilde hatırladıklarını ve bugün hasat yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlattı. Sekizinci sınıf öğrencisi Zeynep Kindan Vahap öğretmenle birlikte fidan diktikleri günü unutamayacağını ve şimdi zeytinleri toplamaktan heyecan duyduğunu söyledi. Öğrenci Mustafa Kelebek ise dikim gününü hatırlayıp arkadaşlarıyla eğlenerek toplamanın güzel hissettirdiğini belirtti. Bir diğer öğrenci Gaffar Esat Ersin de fidanın zaman içinde kendilerini aştığını, o gün can suyunu verip toprağını kapattıklarını ve şimdi büyüyen ağacın hasadını yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Etkinlik, okul topluluğu için hem bir nostalji hem de deneyimsel öğrenme fırsatı sundu. Öğrenciler kendi emeğinin meyvesini gördü; öğretmenler ve okul yönetimi ise projenin sürdürülebilir eğitim yaklaşımına katkısını vurguladı. Bu tür uygulamalar, üretim kültürünün küçük yaşlarda kazandırılmasının somut bir örneği olarak öne çıktı.

YILLAR SONRA AYNI AĞAÇLARIN BAŞINDA BULUŞAN ÖĞRENCİLER, HEM GEÇMİŞİ YAD ETTİ HEM DE KENDİ...

YILLAR SONRA AYNI AĞAÇLARIN BAŞINDA BULUŞAN ÖĞRENCİLER, HEM GEÇMİŞİ YAD ETTİ HEM DE KENDİ ELLERİYLE DİKTİKLERİ ZEYTİNLERİ TOPLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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