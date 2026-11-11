minik öğrencilerden şehit mezarına bayrak hassasiyeti

Efeler'de minik öğrencilerden şehit mezarına saygı örneği:

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kuyucalar İlkokulu öğrencileri, mahallelerindeki şehit Jandarma Er Ramazan Ünlü'nün mezarındaki solmuş bayrağı fark ederek harekete geçti. 1996'da Van'ın Özalp ilçesinde şehit düşen Ünlü'nün mezarında gerçekleştirilen çalışma, öğrenci-öğretmen iş birliğiyle yapıldı.

Nasıl gerçekleşti:

Umurlu Mahallesi'ndeki okulun öğretmenleri eşliğinde mezara giden öğrenciler, yıpranan bayrağı dikkatle indirip yenisiyle değiştirdi. Uygulama sırasında öğrencilerin göstermiş olduğu hassasiyet, mezarlık düzenine ve bayrağın doğru kullanımına yönelik küçük yaşta verilen bir ders niteliğindeydi. Çalışma hem uygulamalı eğitim hem de vefa gösterisi olarak kayda geçti.

Milli değerlerin aktarımı:

Okulun sosyal medya paylaşımında, bayrağın yalnızca bir sembol olmadığı; vatan uğruna verilen fedakârlığın ve bağımsızlığın simgesi olduğu vurgulandı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Köyümüzde bulunan şehit mezarımızda, zamanla yıpranan ve solan bayrağımızı yenisiyle değiştirdik. O bayrak, bu vatan uğruna verilen fedakârlığın ve bağımsızlığımızın simgesi. Şehitlerimizin aziz hatırası daima kalbimizde, bayrağımız daima göklerde."

Gerçekleştirilen bu küçük ama anlamlı eylem, şehitlerin hatırasının geleceğe taşınması ve milli değerlerin çocuklara aktarılması açısından örnek teşkil etti. Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci ve öğretmen rehberliğiyle yapılan çalışma, çevrede takdir topladı.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ, 1996 YILINDA VAN'IN ÖZALP İLÇESİNDE ŞEHİT DÜŞEN JANDARMA ER RAMAZAN ÜNLÜ'NÜN MEZARINDAKİ YIPRANAN TÜRK BAYRAĞINI ÖĞRETMENLERİ EŞLİĞİNDE YENİLEDİ. ÖĞRENCİLERİN ŞEHİT MEZARINA GÖSTERDİĞİ HASSASİYET VE VEFA ÖRNEĞİ TAKDİR TOPLADI.