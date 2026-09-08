Dolar 48,4557 +0,04%
Euro 56,3658 +0,19%
Bist 14.145,66 -0,04%
Altın Gram 6.942,87 -0,45%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,78 +1,56%
--°

Minik zabıtalarla market denetiminde tüketici bilinci aşılandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Haftası'nda kreş öğrencilerini zabıtalarla market denetimine götürdü; miniklere tüketici bilinci aşılandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Minik zabıtalarla market denetiminde tüketici bilinci aşılandı

Balıkesir zabıta da miniklerle sahadaydı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın 200’üncü kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında kreş öğrencileri için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Zabıta ekipleri öğrencilere görev ve sorumluluklarını anlattı, mesleğin toplumsal düzen içindeki rolü vurgulandı ve ziyaret sonunda çocuklara hediyeler takdim edildi.

geleceğin zabıtaları iş başında:

Kreş ziyaretinin ardından minikler zabıta şapkalarını takıp telsizleriyle ekiplerle birlikte market denetimine katıldı. Reyonları tek tek gezen çocuklar, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti ve etiket fiyatıyla kasa fiyatlarının uyumunu inceledi. Denetim sırasında zabıta memurları, bilinçli tüketici olmanın temel kurallarını ve denetim süreçlerini ayrıntılı şekilde anlattı.

amaç ve mesaj:

Caner Güreşen etkinliğin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde hayata geçirildiğini belirtti. Güreşen, etkinlikle hem mesleği tanıtmayı hem de küçük yaşta tüketici bilinci aşılamayı hedeflediklerini ifade etti. Evlatların denetimdeki başarısı ve öğrenme isteği ekiplerde memnuniyet yarattı; tüm mesai arkadaşlarının Zabıta Haftası kutlandı ve etkinliğe katılan miniklere teşekkür edildi.

ZABITA TEŞKİLATI&#039;NIN 200&#039;ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE ZABITA HAFTASI KAPSAMINDA BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR...

ZABITA TEŞKİLATI'NIN 200'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE ZABITA HAFTASI KAPSAMINDA BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çanakkale'de huzur uygulamalarında geniş çaplı denetim: 4 tutuklama
images

Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor
images

Sağlam raporu çelişkisi: Koçlar Apartmanı davasında denetim iddiaları
images

Himalayalar'dan kopan buzul sonrası Nepal'de can kaybı 1.357'ye çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okullarda acil tedbir talebi: öğretmenlerin büyük çoğunluğu akran zorbalığına tanık oluyor

Sakarya'da bilinç açıkken gerçekleştirilen ilk bölgesel anesteziyle meme koruyucu cerrahi

Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor

Sağlam raporu çelişkisi: Koçlar Apartmanı davasında denetim iddiaları

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı