Minik zabıtalarla market denetiminde tüketici bilinci aşılandı

Balıkesir zabıta da miniklerle sahadaydı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın 200’üncü kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında kreş öğrencileri için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Zabıta ekipleri öğrencilere görev ve sorumluluklarını anlattı, mesleğin toplumsal düzen içindeki rolü vurgulandı ve ziyaret sonunda çocuklara hediyeler takdim edildi.

geleceğin zabıtaları iş başında:

Kreş ziyaretinin ardından minikler zabıta şapkalarını takıp telsizleriyle ekiplerle birlikte market denetimine katıldı. Reyonları tek tek gezen çocuklar, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti ve etiket fiyatıyla kasa fiyatlarının uyumunu inceledi. Denetim sırasında zabıta memurları, bilinçli tüketici olmanın temel kurallarını ve denetim süreçlerini ayrıntılı şekilde anlattı.

amaç ve mesaj:

Caner Güreşen etkinliğin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde hayata geçirildiğini belirtti. Güreşen, etkinlikle hem mesleği tanıtmayı hem de küçük yaşta tüketici bilinci aşılamayı hedeflediklerini ifade etti. Evlatların denetimdeki başarısı ve öğrenme isteği ekiplerde memnuniyet yarattı; tüm mesai arkadaşlarının Zabıta Haftası kutlandı ve etkinliğe katılan miniklere teşekkür edildi.

ZABITA TEŞKİLATI'NIN 200'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE ZABITA HAFTASI KAPSAMINDA BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ.