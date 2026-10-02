Miniklere gıda güvenliği ve israf bilinci kazandırıldı

Köyceğiz anaokulunda gıda güvenliği eğitimi

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Köyceğiz Anaokulu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencilerine Gıda Güvenirliliği ve gıda israfı konusunda eğitim verildi. Program, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yürütüldü ve çocuklara günlük yaşamda uygulanabilecek temel bilgiler aktarıldı.

Eğitimin ana başlıkları:

Eğitimde güvenilir gıdanın ne anlama geldiği, gıdada oluşabilecek tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yolları üzerinde duruldu. Sunumlarda özellikle el yıkamanın önemi ve gıdaların uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gibi temel hijyen kurallarına dikkat çekildi. Konular, çocukların anlayabileceği sade örneklerle ve görsel anlatımlarla pekiştirildi.

Sürdürülebilirlik ve farkındalık vurgusu:

Programda ayrıca gıda israfının önlenmesinin gelecekte gıdaya erişimin sürdürülebilirliği açısından hayati önemde olduğu vurgulandı. Etkinlik, miniklerde hijyen alışkanlıkları ve tasarruf bilinci geliştirmeyi amaçlayarak aileler ve eğitimciler için de farkındalık oluşturmayı hedefledi.

KÖYCEĞİZLİ MİNİKLERE GÜVENİLİR GIDA EĞİTİMİ VERİLDİ