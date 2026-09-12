Patnos'ta küçükbaş üreticilerinin sonbahar hazırlığı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde küçükbaş hayvancılıkla geçinen üreticiler, sonbaharın gelmesiyle satış sezonuna hazırlanıyor. Yaz aylarında meralarda ve ağıllarda sürdürülen yetiştirme sürecinin ardından bu dönem, besiciler için emeklerin karşılığını alma zamanı olarak öne çıkıyor.

besicilerin hazırlıkları:

İlçede üretim yapan Menekşe Sevinç gibi yetiştiriciler, yıl boyunca büyüttükleri koyun ve kuzuların bir kısmını sonbaharda satışa çıkarmayı planlıyor. Sevinç, yaklaşan kış döneminde yem ve bakım maliyetlerinin artacağını belirterek ellerindeki hayvanların satışından elde edilecek gelirin hem günlük giderlere hem de yeni sezon hazırlıklarına ayrılacağını söylüyor.

pazar hareketliliği ve beklentiler:

Sonbahar boyunca ilçe ve çevresindeki hayvan pazarlarında alım-satım hareketliliği artıyor. Besiciler, küçükbaş hayvan fiyatlarının hem yapılan emeği hem de artan maliyetleri karşılayacak seviyede olmasını bekliyor; aksi takdirde satış stratejilerini ve stok yönetimlerini yeniden değerlendirmek zorunda kalabiliyorlar.

Genel olarak Patnos’ta sonbahar dönemi, üreticiler açısından hem gelir elde etme hem de kış koşullarına hazırlık açısından kritik öneme sahip oluyor. Bölgedeki hareketlilik, yerel ekonomi ve hayvancılık zincirinin kısa vadeli planlarına doğrudan etki ediyor.

AĞRI’DA BESİCİLERDE SONBAHAR HAREKETLİLİĞİ