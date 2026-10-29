Miniklerin türküleri Elazığ Kapalı Çarşı'da 70'li vatandaşı duygulandırdı

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tarihi Kapalı Çarşı'da düzenlenen ortak etkinlikte, anaokulu öğrencilerinin coşkulu görüntüleri arasında duygusal anlar yaşandı. Özel bir anaokulu ile Harput Kültür ve Sanat Derneği (HAKSED) iş birliğiyle gerçekleştirilen programda minikler ellerinde Türk bayrakları, hazırladıkları dövizler ve nostaljik gazete küpürleriyle yerini aldı.

etkinlik detayları:

Çarşı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar, miniklerin oluşturduğu korteji ilgiyle takip etti. Minikler, bir araya geldikleri meydanda hep birlikte yüksek sesle 'Ölürüm Türkiyem' türküsünü seslendirdi. Etkinlik sırasında esnafın ve halkın samimi ilgisi, hazırlanan kortejin sıcak bir atmosferde geçmesini sağladı; bazı esnaf miniklere ikramlarda bulundu.

duygusal anlar ve tepkiler:

Şarkıyı dinleyenler arasında bulunan 70'li yaşlardaki bir vatandaşın duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. O sırada bir anaokulu öğrencisi yaşlı adamın yanına gidip elini öpünce, adam da çocuğu öperek karşılık verdi; ardından duygulu bir şekilde kalabalığın arasından ayrıldı.

Anaokulu kurucusu Hafsa Güler, etkinliğin miniklerle halkı ve esnafı bir araya getirdiğini belirterek, "Elazığ Harput Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte esnaflarımızla bu güzel coşkuyu paylaşmaktan, Cumhuriyetimizi hep birlikte kutlamaktan gurur duyuyoruz. 'Ölürüm Türkiyem' türküsü eşliğinde duygusal anlar yaşadık. Amcalarımızdan birinin gözyaşlarını tutamadığı o anlar hepimizin yüreğine dokundu" dedi.

HAKSED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güngör ise etkinliğe katılan konservatuvar öğrencilerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinden dolayı ana sınıfı öğrencilerini ağırladık. Bize bu etkinlikte eşlik eden konservatuvar öğrencilerimize, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çarşı esnafının miniklerle yakından ilgilenmesi ve yapılan ikramlarla son buldu; organizasyon, kent merkezinde Cumhuriyet coşkusunu kuşaklar arası bir paylaşım biçimiyle yansıtması bakımından dikkat çekti.

ELAZIĞ'DAKİ TARİHİ KAPALI ÇARŞI'DA DÜZENLENEN CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİNDE, ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN COŞKUYLA SESLENDİRDİĞİ "ÖLÜRÜM TÜRKİYEM" ŞARKISINI DİNLERKEN DUYGULANIP GÖZYAŞI DÖKEN 70'Lİ YAŞLARDAKİ VATANDAŞ, YANINA GELEN BİR ÖĞRENCİNİN ELİNİ ÖPMESİ ÜZERİNE DUYGU YOĞUNLUĞU YAŞAYARAK AĞLAYA AĞLAYA ALANDAN UZAKLAŞTI