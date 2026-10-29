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Kahta belediye başkanı hallaç: cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet’in 103. yılında birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahta belediye başkanı hallaç: cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'tan 29 Ekim mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda Cumhuriyet’in 103. yılının önemine dikkat çekti. Hallaç, kutlamaların milletçe sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Cumhuriyetin anlamı:

Hallaç mesajında, Cumhuriyet’in bağımsızlık mücadelesinin bir sonucu olduğunu ve milletin ortak tarihinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirtti. “Cumhuriyet, bağımsızlık uğruna verilen büyük mücadelenin ve milletin birlik ruhunun simgesidir” ifadelerini kullandı. Mesajda, Cumhuriyet'in kadın ve erkek demeden tüm fertlerin katkısıyla kurulduğuna dair vurgu yer aldı.

Şehit ve gazilere vefa:

Belediye Başkanı, Cumhuriyetin kazanılmasında gösterilen fedakârlıkları hatırlatarak, istiklal mücadelesinde hayatını kaybedenleri ve gazileri andı. Hallaç, şehit ve gazilere rahmet ve şükran sunmanın, Cumhuriyet bilincinin ve milli birliğin temel bir unsuru olduğunu ifade etti.

Mesajın sonunda Hallaç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir onur ve mutlulukla karşıladıklarını belirterek tüm halkı bu ortak değeri sahiplenmeye davet etti.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET CAN HALLAÇ, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET CAN HALLAÇ, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU YAPARAK ŞEHİT VE GAZİLERİ RAHMET VE ŞÜKRANLA ANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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