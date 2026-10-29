Hasta haklarına dikkat: Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği

Programın ana hatları:

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, hasta hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi. Hastanenin toplantı salonunda başlayan program, sağlık personeline verilen eğitimle sürdü ve ardından yataklı servislerde tedavi gören hastalar ile hasta yakınları ziyaret edildi.

Personel eğitimi ve ele alınan konular:

Hasta hakları biriminde görevli ekipler tarafından sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen eğitimde Hasta Hakları Mevzuatı, Bakanlık Uygulamaları, Hasta-Hekim İletişimi, Beden Dili ve Stres Yönetimi konuları ele alındı. Eğitim, uygulamadaki hassasiyetler ile hasta iletişimini güçlendirmeye odaklandı.

Yataklı servis ziyaretleri ve hasta geri bildirimi:

Eğitimin ardından Başhekim Uz. Dr. Sinan Özdemir, Hasta Hakları İl Koordinatörü Turan Furuncu, sağlık yöneticileri ve hasta hakları birimi personeli hastaların bulunduğu servisleri gezdi. Çalışanlar, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletirken hasta haklarının önemini bir kez daha vurguladılar. Hastalar ve hasta yakınları, gösterilen ilgi ve düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Etkinlik, hasta hakları bilincinin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinde iletişim kalitesinin artırılması yönünde atılan adımlardan biri olarak kayda geçti.

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE HASTA HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ.