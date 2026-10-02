Miniklerle yangın bilinci: Yunusemre'de itfaiyecilik eğitimi

İtfaiye haftasında uygulamalı ziyaret

Yunusemre Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde eğitim gören minik öğrenciler, İtfaiye Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Etkinlik, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İtfaiye Haftası kapsamında gerçekleştirildi ve toplam 55 öğrenci programa katıldı.

etkinlikte neler yapıldı:

Çocuklar itfaiye ekipleriyle bir araya gelerek yangınlara müdahalede kullanılan araç ve ekipmanları yerinde gördü. İtfaiye personeli, araçların işlevlerini ve kullanım amaçlarını anlattı; ekipmanların nasıl çalıştığı uygulamalı olarak gösterildi. Minikler ayrıca bir yangın simülasyonuna katılarak öğrendiklerini deneyimleme şansı buldu.

verilen mesajlar ve katılımcılar:

Etkinlik boyunca çocuklara itfaiyecilerin görevleri, yangın anında yapılması gerekenler ve acil durumlarda izlenecek güvenli yollar hakkında bilgi verildi. Eğitimde sakin kalmanın, doğru davranış biçimlerini bilmenin ve güvenli alanlara yönelmenin önemi vurgulandı. Yunusemre Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Tuncay Öztürk de etkinliğe katılarak öğrencilere eşlik etti ve programın sağlıklı ilerlemesini takip etti.

Program, çocuklarda erken yaşta yangın bilinci oluşturmayı ve olası acil durumlarda doğru davranış biçimlerinin benimsenmesini hedefledi. Uygulamalı eğitim sayesinde katılımcıların bilgileri pekiştirildi ve itfaiyecilik mesleği yakından tanıtıldı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİNDE EĞİTİM GÖREN MİNİK ÖĞRENCİLER, İTFAİYE HAFTASI KAPSAMINDA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET EDEREK İTFAİYECİLİK MESLEĞİNİ YAKINDAN TANIDI.