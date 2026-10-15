Mirası beş karakovanla sürdüren 85 yaşındaki arıcı

kuşaktan kuşağa süren arıcılık geleneği:

Yozgat’ın Çayıralan ilçesi Elçi köyünde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Orhan, ailesinden miras kalan arıcılık geleneğini kesintisiz şekilde sürdürüyor. Çocukluğundan beri arıcılıkla uğraşan Orhan, zaman içinde kovan sayısını azaltsa da mesleğin yöntemlerini ve bilgeliğini koruyor.

Geçmişte onlarca kovanla üretim yapan Orhan, şu anda beş karakovan ile çalışıyor. Kendi peteğini kendisi oluşturan arıların ürettiği karakovan balına talep olduğunu belirten Orhan, ürünün hem peteği hem balı arılar tarafından doğal olarak oluşturulmasının tüketiciler için değer yarattığını söylüyor.

bölgenin bitki örtüsü ve üretim miktarları:

Orhan’ın oğlu Bayram Orhan (64) emekliliğin ardından 10 yıldır fenni arıcılık yapıyor. Elçi köyüne yaklaşık 4 kilometre, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta, 1800 rakımlı sahada yürütülen arıcılık faaliyetinde arıların özellikle kekik ve geven gibi bitkilerden nektar topladığı vurgulanıyor.

Bayram Orhan, geçen yıl yaklaşık 300 kilogram bal üretirken, bu yıl hasadı 500 kilograma çıkardıklarını söylüyor. Üretilen bal, Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi başta olmak üzere farklı bölgelere gönderiliyor; talebin yüksek olması üretimin sınırlı kalmasına neden oluyor.

aile hafızası ve öğretmenlerin etkisi:

Hatice Orhan, ailenin arıcılık geçmişinin kayınpederinin ailesine kadar uzandığını belirterek, 'Beş nesildir, dedesinin dedesinden, kayınbabamın babasından hala sürdürüyoruz' diye aktarıyor. Kendisinin oğluna da geleneksel yöntemlerle devam etmesini tavsiye ettiğini vurguluyor: 'Ben Bayram’a da "Oğlum karakovana biraz çevir" diyorum. İsteyen çok.'

Bayram Orhan, arıcılığa başlamasında bir öğretmeninin etkisinin büyük olduğunu söylüyor: 'Annem yıllardır ben bildim bileli dedemden, dedemin dedesinden gelir. Ben arıcılığı bilmezdim. Allah gani gani rahmet eylesin Ahmet Kargın diye bir öğretmenim vardı. Onun teşvikiyle arıcılığa başladım ve de bu arıcılığı aşırı derecede çok seviyorum.'

Her iki kuşağın bir arada yürüttüğü bu çalışma, hem geleneksel karakovan üretiminin sürdürülmesine hem de bölgenin doğal kaynaklarının değerlendirilmesine örnek teşkil ediyor.

kurumsal ilgi ve bölgesel potansiyel:

Çayıralan Kaymakam Vekili Emre Açar de Orhan ailesini ziyaret ederek üretim alanında incelemelerde bulundu. Açar, ilçenin zengin florası ve bitki çeşitliliğinin bal üretimi açısından önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti.

Orhan ailesinin kuşaklar boyunca sürdürdüğü arıcılık geleneği, hem yerel kültürün aktarımına hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor; ancak sınırlı üretim nedeniyle talebi karşılamakta güçlük yaşanıyor.

YOZGAT'IN ÇAYIRALAN İLÇESİNDE YAŞAYAN 85 YAŞINDAKİ HATİCE ORHAN, AİLESİNDEN MİRAS KALAN ARICILIK GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR.