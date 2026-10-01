MİT 2013 reyhanlı saldırısının planlayıcısını deniz kaçışında ele geçirdi

MİT, reyhanlı saldırısının aranan ismini deniz yolunda yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatipi, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçma girişimi sırasında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Operasyonun ayrıntıları:

Güvenlik kaynaklarına göre Kırmızı bültenle aranan Ömer el-Hatip, saldırıların planlama ve organizasyonunda aktif rol almış; faillerle Beşar Esad’a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağlamıştı. MİT, el-Hatip’in Avrupa’ya kaçma planını tespit edip operasyonu devreye soktu. Şüpheli, deniz yoluyla kaçış esnasında yakalandı ve ülkeye getirildi.

Saldırıdaki rolü ve bağlantıları:

Edinilen bilgilere göre Ömer el-Hatip, Türkiye’ye yönelik eylem planları yapan Yusuf Nazik ile Kifah Melhemi 2013’te bir araya getirdi; eylem planlamasının ayrıntıları bu görüşmelerde belirlendi. Şubat 2013’te Hatay’dan Türkiye’ye giriş yapılarak saldırının gerçekleştirileceği noktalar belirlendi ve Lazkiye’deki Kifah Melhemden onay alındı. Mayıs 2013’te el-Hatip ile Temir Dükancı Emn El Askeri Lazkiye Şubesi’ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı; bombalı araç, Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı’ya götürülüp uzaktan kontrollü düzeneğe bağlanarak infilak ettirildi.

Saldırının hemen ardından Temir Dükancı ve Yusuf Nazik Suriye’ye kaçtı; el-Hatip bu isimleri Emn El Askeri Lazkiye Şubesi’ne götürdü. Soruşturma kayıtlarına göre eylemi gerçekleştirenler ve organizasyon kadrosu, Beşar Esad rejimi tarafından yüklü miktarda parayla ödüllendirildi.

MİT’in takip sürecinde, saldırının diğer faillerinden Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı 2025 yıllarında yakalanmıştı. Saldırının talimatını verdiği belirtilen Tümgeneral Kifah Melhem ise Şubat 2024’te Beşar Esad tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na atandı; Esad rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor.

Ömer el-Hatip’in geçmişi:

Ömer el-Hatip, 1976 Suriye/İdlib doğumlu. Şam’daki 14. Tümen’de askerlik yaptı, bir süre İdlib’de inşaat işiyle uğraştıktan sonra 2011’de Lazkiye’ye gitti. Burada Beşar Esad’a bağlı askeri istihbarat birimi Emn El Askeri bünyesinde, muhaliflere karşı silahlı faaliyet yürüten Şebbiha grubunda yer aldı ve dönemin Emn El Askeri Lazkiye Şubesi Başkanı Kifah Melhem ile tanıştı.

Lazkiye döneminde el-Hatip, Reyhanlı patlamalarının diğer failleriyle de ilişki kurdu; aynı villada kalan Cengiz Sertel, Ercan Bayat ve Yusuf Nazik ile Lazkiye ve Keseb bölgelerinde kaçakçılık faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. MİT’in son operasyonu, yıllardır süren takip ve istihbarat çalışmasının sonucu olarak kayda geçti.

ÖMER EL-HATİP, DENİZ YOLUYLA AVRUPA’YA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI.