Mithatpaşa sokaklarındaki açık çukur esnafı perişan etti

Mithatpaşa sokaklarında bekleyen çukur

Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi Defterdar Sokak'ta, Zonguldak Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yağmur hattı ve kanalizasyon çalışmaları kapsamında 15 gün önce kazılan çukur hâlâ kapatılmadı. Çukurdan akan kanalizasyon nedeniyle sokakta yoğun koku ve sinek problemi yaşanıyor.

esnafın yaşadığı mağduriyet:

Mahalle esnafı, açık kalan çukur yüzünden işlerin yarı yarıya düştüğünü belirtiyor. Esnaf, "15 gün önce çalışma nedeniyle bu çukur açıldı. Ama hala kapatılmadı. Çukura akan kanalizasyon nedeniyle sokağımız pis kokudan ve sinekten geçilmiyor. İşlerimiz düştü. Bu esnafa reva mı? Böyle vurdum duymazlık olmaz. Bizim kiramız ve giderimiz var. İş yapamayınca bunları nasıl ödeyeceğiz. Dükkana müşteri gelmiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

beklentiler ve çağrı:

Sokak sakinleri ve esnaf, Zonguldak Belediyesi Fen İşleri ekiplerinden çukurun bir an önce kapatılmasını ve olası sağlık ile ekonomik zararların önlenmesini talep ediyor. Vatandaşlar, kalıcı çözüm ve hızlandırılmış çalışma beklediklerini vurguluyor.

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK’TA MİTHATPAŞA MAHALLESİNDE 15 GÜNDÜR KAPATILMAYAN ÇUKUR ESNAFI CANINDAN BEZDİRDİ.