Mutfaktan işletmeye: genç kadın girişimcilere eğitim ve hibe desteği

Programın amacı ve kapsamı:

Coca-Cola Türkiye, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliğiyle gastronomi sektöründe faaliyet gösteren genç kadın işletmeciler ve kadın kooperatiflerinin büyüme potansiyelini artırmayı hedefleyen Mutfaktan Yarına Eğitim ve Destek Programı'nı başlattı. Proje, Kız Kardeşim Projesi kapsamında 2015'ten bu yana yürütülen çalışmanın devamı niteliğinde olup Türkiye genelinde kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Program, kadınların mutfaktaki emeğini sürdürülebilir işletmelere dönüştürmeyi sağlamayı hedefleyen eğitim ve hibe kombinasyonu üzerine kurulu bir model sunuyor. Hedef kitle 18-30 yaş arası genç kadın işletmeciler ile kadın kooperatifleri olarak belirlendi ve programdan yararlanacak toplam katılımcı sayısı 25 olarak ilan edildi.

Eğitim içeriği ve katılım şartları:

Eğitim ayağı, Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) tarafından ücretsiz ve sertifikalı çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Kurs içeriği gastronomi işletmelerinin günlük yönetim ihtiyaçlarına odaklanacak; müşteri yönetimi, maliyet ve kârlılık, menü verimliliği, ekip ve operasyon yönetimi, kalite, müşteri deneyimi, dijital görünürlük ve yapay zekâ destekli araçlar gibi konular ele alınacak.

Eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, ilave başvuru şartlarını da sağlamaları hâlinde hibe desteğine başvurabilecek. Program, genç kadınların işletme yönetimi yetkinliklerini artırarak girişimcilik potansiyelinin ekonomik değere dönüşmesine alan açmayı amaçlıyor.

Hibe dağılımı ve takvim:

Program kapsamında başarılı bulunan 25 kadın işletmeci ve kadın kooperatifi hibe desteği alacak. Puanlamaya göre birinci olan işletme veya kooperatif 1 milyon TL, ikinci 500 bin TL, üçüncü 300 bin TL hibe almaya hak kazanacak. Dördüncü sıradan 25'incisine kadar olan diğer 22 katılımcı ise her biri 100 bin TL tutarında hibe desteği elde edecek.

Hibe başvuruları için son tarih 20 Kasım 2026 olarak açıklandı. Başvuru ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından nihai sonuçların 25 Aralık 2026 tarihinde duyurulması planlanıyor.

Sektördeki durum ve beklenen etki:

Gastronomi sektöründe kadınların üretim ve hizmet süreçlerinde önemli rolü olmasına karşın, 2025 resmi verilerine göre işletmeci kadın oranı yalnızca %18,2. Coca-Cola Türkiye, bu oranın artırılmasının finansmana erişimin genişletilmesi ve işletme yönetimi becerilerinin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını vurguluyor.

Programın amaçlarından biri, eğitimle sağlanan bilgi ve sertifikasyon ile hibe kaynaklarının birleşimi sayesinde işletmelerin sürdürülebilir büyümesini teşvik etmek. Böylelikle yerel ekonomiye katkı, yeni istihdam olanakları ve gastronomi ekosisteminin gelişimi hedefleniyor.

Sunerli'nin değerlendirmesi:

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Narmanlı Sunerli, projenin kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak için uzun vadeli bir yaklaşımın parçası olduğunu belirtti. Sunerli, şirketin sektörde edindiği birikimi kadın emeğini güçlendiren projelere yönlendirmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sunerli ayrıca Mutfaktan Yarına programının genç kadınların hayallerini işletme gerçeğine dönüştürmelerine destek olmayı, yerel ekonomiyi canlandırmayı ve gastronomi sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediğini açıkladı. Eğitim ve hibe desteğinin birleşimiyle kadınların yönetimindeki işletmelerin büyüme yolculuğuna somut katkı sağlanması bekleniyor.

Program başvuruları ve eğitim takvimine ilişkin detaylar MSA ve Coca-Cola Türkiye tarafından duyurulacak olup, işletme sahibi veya kooperatif temsilci kadınların başvurularını belirtilen tarihler dahilinde yapmaları gerekecek.

COCA-COLA TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ GAYE NARMANLI SUNERLİ