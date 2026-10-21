Mobil yıkama ile araç bakımı kapınıza taşınıyor

Eskişehir'de genç girişimcinin mobil oto yıkama servisi:

19 yaşındaki meslek lisesi elektrik-elektronik bölümü mezunu Enes Gültaş, Eskişehir'de araç bakımı ve temizlik sektörüne yenilikçi bir çözüm getirdi. Yurt dışındaki uygulamalardan ilham alan Gültaş, özel donanımlı aracı sayesinde oto yıkama hizmetini sürücülerin bulunduğu adrese taşıyor.

Hizmetin işleyişi ve teknik altyapı:

Müşteriler randevularını mobil uygulama veya sosyal medya hesapları üzerinden oluşturuyor. Randevu saatinde adrese gelen mobil ekip, dışarıdan hiçbir destek talep etmeden işlem yapabiliyor; bunun nedeni aracın bünyesinde bulundurduğu su ve elektrik sistemi. Gültaş, sistemin çalışma prensibini şöyle anlatıyor: "Gerekli tüm teknik donanımı kendi aracımıza bütünleşmiş ettik. İşlem sırasında ihtiyaç duyduğumuz elektrik ve su tamamen kendi aracımızdan karşılanıyor. Müşterilerimizden bu yönde hiçbir talebimiz olmuyor. Bizim için tek kriter, hizmet vereceğimiz aracın önüne ya da arkasına kendi aracımızı park edebileceğimiz uygun bir alanın bulunması".

Zaman yönetimi ve müşteri deneyimi:

Yaklaşık 2,5 aydır sahada olduklarını ve sürücülerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Gültaş, hizmetin temel amacını şu sözlerle özetliyor: "Günümüz şartlarında insanların en çok ihtiyaç duyduğu unsurlardan biri zaman. Amacımız, oto yıkama sıralarında harcanan vakti sürücülere geri kazandırmak. Araç sahipleri evlerinde aileleriyle vakit geçirirken, kahvaltı yaparken ya da günlük işlerini sürdürürken biz kapılarının önünde araçlarını temizliyoruz. Beklemek isteyen müşterilerimiz için aracımızda sunduğumuz kamp sandalyesi ve kahve ikramıyla uygun bir ortam oluşturuyoruz; dileyen müşterilerimiz ise süreci evlerinin balkonundan takip edebiliyor."

Servisin sunduğu pratiklik, zaman tasarrufu ve ek ekipman gerektirmemesi, özellikle yoğun hayat temposuna sahip sürücüler için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor. Gültaş'ın mobil çözümü, şehir içinde sokak sokak gezerek araç sahiplerinin günlük rutinine entegre olmayı hedefliyor.

ÖZEL DONANIMLI ARACIYLA OTO YIKAMA HİZMETİNİ SÜRÜCÜLERİN AYAĞINA GÖTÜRÜYOR. SU VE ELEKTRİK SİSTEMİNİ KENDİ BÜNYESİNDE BARINDIRAN MOBİL SİSTEMLE ÇALIŞAN GENÇ GİRİŞİMCİ ENES GÜLTAŞ, ARAÇ SAHİPLERİNE ZAMANDAN TASARRUF SAĞLATIYOR.