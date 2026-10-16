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Modüler aile eğitim programı bilecik'te üçüncü oturumla sürdü

Bilecik’te düzenlenen Modüler Aile Eğitim Programı'nın 3. oturumu, ailelerin bilgi ve becerilerini artırmayı ve iletişimi güçlendirmeyi hedefleyerek sürdü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Modüler aile eğitim programı bilecik'te üçüncü oturumla sürdü

Eğitim programının amacı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Modüler Aile Eğitim Programı, ailelerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve sağlıklı aile ilişkilerinin tesis edilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Programın uygulaması ve kapsamı:

Programın 3’üncü oturumu kapsamında katılımcılara iletişim teknikleri, çatışma çözümü ve aile dinamiklerini ele alan eğitimler verildi. Eğitimler, pratik örnekler ve interaktif yöntemlerle ailelerin günlük yaşamlarına doğrudan uygulanabilecek beceriler kazandırmayı hedefliyor.

İl müdürünün değerlendirmesi:

Nejat İlhan, aile eğitimlerinin önemine değinerek şunları söyledi: "Aile içi iletişimin güçlenmesi ve sağlıklı aile ilişkilerinin kurulması, güçlü bir toplumun temelini oluşturuyor. Ailelerimizin bilgi ve becerilerini destekleyen eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Programımıza katılım sağlayan tüm ailelerimize teşekkür ediyorum"

Yetkililer, programın devam edeceğini ve benzer çalışmalarla toplumda dayanışma ve aile sağlığının güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtiyor.

BİLECİK’TE AİLELERE EĞİTİM DESTEĞİ

BİLECİK’TE AİLELERE EĞİTİM DESTEĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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