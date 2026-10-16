Vanlı hattat ecdadın yazı geleneğini genç kuşaklara taşıyor

Van'da hüsn-i hat atölyesi:

Hattat Ahmet Hüsrev Koyuncu, 2004-2005 yıllarında başladığı hüsn-i hat çalışmalarını Van'ın tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki atölyesinde sürdürüyor. Aynı zamanda Hüsrev Paşa Camii İmam Hatibi olan Koyuncu, uzun yıllardır verdiği eğitimlerle kentte geleneksel hat sanatının tanınmasına ve yayılmasına katkı sağladı. İlk dönemlerde bu sanatın toplumda yeterince bilinmediğini belirten Koyuncu, zamanla ilginin arttığını ve eserlerin şehir hayatına yeniden nüfuz ettiğini aktarıyor.

eğitim ağı ve yeni kuşak hattatlar:

Koyuncu, hat sanatını tanıtmak için öncelikle kalem, mürekkep ve meşk gibi temel unsurların öğretilmesi gerektiğini vurguladı. Başlangıçta sanatın ne olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşansa da verdiği dersler sayesinde öğrenciler kısa zamanda gelişti. Bu sürecin doğal sonucu olarak birçok öğrencinin daha sonra öğretici konumuna yükseldiğini belirten Koyuncu, çalışmaların yaygınlaşmasının böylece katmanlı bir eğitim ağı oluşturduğunu söyledi. Araştırmaları sırasında Vanlı olup dünyaca tanınan 11 hattatımızın olduğunu öğrendiğini ifade eden Koyuncu, onların yazdığı Kur'an-ı Kerim ve el yazması kitapları bulup inceleyerek geleneğin izini sürdüklerini kaydetti.

hat sanatının kültürel ve toplumsal işlevi:

Koyuncu, hüsn-i hatın yalnızca estetik bir uğraş olmadığını, aynı zamanda dini ve kültürel değerlerin aktarılmasında güçlü bir araç olduğunu belirtti. Ayetlerin, hadislerin ve büyüklerin sözlerinin hatla yazılarak levha haline getirilmesinin insanların dikkatini çektiğini, Osmanlı döneminde evlerde Hilye-i Şerif gibi eserlerin yaygın olmasının bu işlevi örneklediğini anlattı. Yazılı ifadenin, sözlü anlatıma kıyasla kalıcılık ve etkileyicilik sağladığını belirten Koyuncu, hatla yazılmış metinlerin toplumda tebliğ niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Ta'lik, nesih ve Osmanlıca yazı çeşitleriyle hazırlanan eserlerin gençlerin ilgisini çektiğini aktaran Koyuncu, gençlerin yazıların anlamını merak edip kendi defterlerine aktardığını, zamanla levha çalışmalarına yöneldiklerini söyledi. Bu süreçte öğrencilerin meşk ederek ilerlemesi ve ürettikleri levhalarla geleneği yaşatması, sanatın sürdürülebilirliğini güçlendiriyor. Koyuncu, ecdadın mirasını gelecek nesillere aktarmak için bu kültüre sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğuna vurgu yaptı ve çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Vanlı hattat, ecdadın sanatını geleceğe taşıyor