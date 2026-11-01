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Mor eviyle ilgi toplayan kadın köyde kuaför salonunun patronu oldu

Hatay Antakya'da Lütfiye Sönmez, evinin ikinci katında açtığı mor kuaför salonuyla müşteri çekip işini büyüttü, ikinci şubeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mor eviyle ilgi toplayan kadın köyde kuaför salonunun patronu oldu

Antakya Açıkdere'de mor eviyle fark yarattı:

Hatay'ın Antakya ilçesi Açıkdere Mahallesi'nde yaşayan Lütfiye Sönmez, en sevdiği renk olan mora boyattığı 3 katlı evinin ikinci katında açtığı kuaför salonuyla kendi işinin patronu oldu. Eşinin başlangıçta 'köy yerinde kimse gelmez' endişesine rağmen mesleğinden vazgeçmeyen Sönmez, zamanla artan müşteri sayısıyla evin üst katını kuaför salonuna dönüştürdü ve dikkat çeken dış cephe rengi sayesinde salonun konumu kolaylıkla bulunur oldu.

Evden dükkâna: adım adım büyüme:

Kuaförlüğe 7 yıl önce başlayan Sönmez, mesleğinin ilk 2 yılını evinin bir odasında hizmet vererek geçirdi. Ev içinde boya ve diğer işlemler nedeniyle yaşanan temizlik ve kullanım zorlukları, iş yerini evin içinde sürdürmenin güçleşmesine yol açtı. Çarşı merkezinde dükkân açmak yerine çocuklarından uzak kalmamak amacıyla ailenin kararıyla evin üst katı salon olarak düzenlendi. İlk etapta küçük olan yer, zamanla yapılan tadilatlarla; asma tavan, klima ve eksiklerin giderilmesiyle hizmet kapasitesini artırdı. Sönmez, 'Çalıştıkça kazandım, kazandıkça iş yerimi geliştirdim' diyerek süreci özetliyor ve 'Şimdi evimizin üst katında kendi kuaför salonum var' ifadelerini kullanıyor.

Renk seçimi ve müşteri çekme stratejisi:

Müşterilerinin salonu kolay bulabilmesi amacıyla dış cepheyi mor renge boyamayı tercih eden Sönmez, bulunduğu konumun merkeze yaklaşık 20 dakika uzak olduğunu belirtiyor. Mahallede ve çevre köylerde fark edilen mor renkli bina, karşı köylerden dahi görülebildiği için salonun simgesi hâline geldi. Boyacıyla birlikte istenen tonu yakalamak için özel bir karışım yaptırdıklarını anlatan Sönmez, bölgede aynı renkte başka bir kuaför salonu olmadığını vurguluyor.

Açıkdere'de bu işi yapanlardan biri olduğunu söyleyen Sönmez, daha önce açılan bazı kuaför salonlarının kapanmasına rağmen kendi işini sürdürdüğünü belirtti. Başlangıçtaki çekincelere rağmen müşteri kitlesini genişleten kadın kuaförü, şimdi ikinci şubeyi açmayı hedefliyor ve mor renkli salonuna tüm müşterilerini beklediğini ifade ediyor.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE YAŞAYAN LÜTFİYE SÖNMEZ, EN SEVDİĞİ RENK OLAN MORA BOYATTIĞI 3 KATLI...

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE YAŞAYAN LÜTFİYE SÖNMEZ, EN SEVDİĞİ RENK OLAN MORA BOYATTIĞI 3 KATLI EVİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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