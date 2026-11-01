Bursa'da yağ indirimi sıraya dönüşünce markette yoğunluk oluştu

Olayın gelişimi:

Bursa'da bir süpermarkette uygulanan indirimli sıvı yağ kampanyasını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren markete akın etti. Yoğun talep ve kısa süreli stok nedeniyle mağaza girişinde zaman zaman sıkışmalar ve itiş kakış yaşandı.

Kalabalığın içinde kalan bazı kişiler ilerlemekte zorlanırken, alışveriş yapmak isteyenlerin üst üste gelmesi izdiham görüntülerine neden oldu. Olay sırasında herhangi bir resmi açıklama veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Kameralara yansıyan görüntüler:

Market içi ve giriş çevresinde kaydedilen görüntülerde, insanların birbirini iterek ilerlemeye çalıştığı, raflara yöneldiği ve kasa hattında yoğunluğun arttığı görülüyor. Görüntüler, indirim duyurularının kalabalık oluşmasına etkisini gözler önüne serdi.

Gözlemler ve alınması gereken önlemler:

Bu tür yoğunluklar, hem alışveriş yapanlar hem de mağaza personeli için güvenlik riski oluşturabiliyor; bu nedenle kampanya dönemlerinde sıra yönetimi ve stok kontrolü önem kazanıyor. Vatandaşlar, benzer durumlarda tedbirli davranılması gerektiğine dikkat çekiyor.

BURSA’DA İNDİRİMLİ SIVI YAĞ ALMAK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİLER, O ANLAR KAMERADA