Adana'da rüzgarla yayılan yangında 835 kişi güvenli bölgelere taşındı

Adana Valisi Mustafa Yavuz, İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mevkii'nde devam eden orman yangınını yerinde inceledi. Yetkililer, yangının üç ilçede başladığını ve yaklaşık 15 mahallede etkili olduğunu bildirdi.

Müdahale ve su kaynakları:

Vali Yavuz, sabah saatlerinde Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. İmamoğlu Üçtepe alanında ise 'yer yer yangının devam ettiğini, alev ve dumanın görüldüğünü' belirtti. Kozan ilçesindeki Enizçakırı mevkiinde arazi şartlarının zor olması nedeniyle kimi zaman karadan müdahalenin güçleştiğini, bu durumlarda havadan müdahale yapıldığını aktardı.

Vali, 'An itibariyle 717 aracımız havada ve karada bu yangına müdahale ediyor' diyerek hem hava hem kara unsurlarının eş zamanlı çalıştığını vurguladı. Ayrıca Yedigöze Barajı, Seyhan Nehri ve sulama kanallarının su temininde önemli avantaj sağladığını, su sıkıntısı yaşanmadığını ifade etti.

Tahliyeler, etkilenen yerleşimler ve zarar tespiti:

Yangının rüzgarın etkisiyle yayılma gösterdiğini söyleyen Vali Yavuz, 'Şu ana kadar 3 ilçenin yangından etkilendiğini, mahallelerimizde ve alt bağlı mahallelerde yaklaşık 15 mahallede etkili oldu' dedi. Tahliye çalışmalarına değinen Vali, 'Şuan da 285 hanede 835 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi' bilgisini paylaştı.

Vali Yavuz ayrıca yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti ve Aladağ Dailer Mahallesi ile İmamoğlu Üçtepe Elifçeler Mahallesi'nde bazı evler ve ahırların yangından etkilendiğini söyledi. Hasar tespitlerinin AFAD koordinasyonunda yangın söndürüldükten sonra yapılacağı ve vatandaşların yanında olunacağı bildirildi.

Yetkililer, müdahale çalışmalarının rüzgarın seyrine göre şekillendiğini, güvenlik nedeniyle tahliyelerin sürdüğünü ve önceliğin insan hayatı olduğunu vurguladı.

ADANA VALİSİ MUSTAFA YAVUZ, İMAMOĞLU İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININI YERİNDE DENETLEDİ. VALİ YAVUZ, "3 İLÇEDE BAŞLAYAN YANGIN 15 MAHALLEDE ETKİLİ OLDU. 285 HANEDE 835 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ" DEDİ.