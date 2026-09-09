Yerli kara sığırların korunması için Çay'da kapsamlı saha çalışması

Çay'daki saha çalışması:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesi çerçevesinde, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ilçeye bağlı köy, belde ve mahallelerde yerli kara sığırlara yönelik tespit çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmanın kapsadığı yerler:

Sağlanan bilgilere göre saha çalışmaları Akkonak, Armutlu, Aydoğmuş, Çayıryazı, Çayırpınar, Devederesi, Eber, Karamık, Koçbeyli ve Pınarkaya köyleri ile Pazarağaç beldesi ve ilçe merkezindeki mahallelerde yürütüldü.

Amaç ve öncelikler:

Çalışmanın öncelikli hedefleri arasında yerli gen kaynaklarının korunması, hayvansal üretimde verimliliğin artırılması ve hayvan ıslahı çalışmalarının sürdürülebilir şekilde yürütülmesi yer alıyor. Bu kapsamda yapılan tespitlerin, yerli ırkların korunmasına yönelik planlama ve uygulamalara temel oluşturması bekleniyor.

Teknik personel tarafından yürütülen saha çalışmaları, bölgedeki kara sığır varlığını kayıt altına alarak ıslah ve koruma faaliyetlerinin devamlılığı için veri sağlamayı amaçlıyor.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE, YERLİ HAYVAN IRKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA SAHA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.