Motor arızası nedeniyle Didim açıklarında sürüklenen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında kurtarma operasyonu:
Didim ilçesi açıklarında sürüklenen bir lastik botta bulunan düzensiz göçmenler için ihbar yapıldı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, kısa sürede müdahale ederek teknedeki kişileri güvenli bölgeye aldı.
operasyonun nedeni ve müdahale detayları:
Edinilen bilgiye göre lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği tespit edildi. Yapılan ihbar sonrası görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-87 olay yerine ulaşarak lastik bottaki kişilerin kurtarılmasını sağladı.
kurtarılanların uyrukları ve işlemler:
Kurtarılanlar arasında 20 Sudan, 5 Etiyopya, 3 Çad, 2 Sierra Leone ve 1 Mısır vatandaşı olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen bulunuyordu. Kurtarılanlar hakkında adli ve idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTAKİ 31 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI.
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