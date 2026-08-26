Dolar 48,1138 +0,07%
Euro 56,2126 +0,06%
Bist 14.647,88 +1,21%
Altın Gram 7.240,08 -0,30%
EUR/USD 1,1681 +0,05%
Brent Petrol 85,37 -2,18%
--°

Motor arızası nedeniyle Didim açıklarında sürüklenen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında motoru arızalanan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu KB-87 tarafından kurtarıldı; farklı ülke uyrukları vardı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Motor arızası nedeniyle Didim açıklarında sürüklenen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında kurtarma operasyonu:

Didim ilçesi açıklarında sürüklenen bir lastik botta bulunan düzensiz göçmenler için ihbar yapıldı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, kısa sürede müdahale ederek teknedeki kişileri güvenli bölgeye aldı.

operasyonun nedeni ve müdahale detayları:

Edinilen bilgiye göre lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği tespit edildi. Yapılan ihbar sonrası görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-87 olay yerine ulaşarak lastik bottaki kişilerin kurtarılmasını sağladı.

kurtarılanların uyrukları ve işlemler:

Kurtarılanlar arasında 20 Sudan, 5 Etiyopya, 3 Çad, 2 Sierra Leone ve 1 Mısır vatandaşı olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen bulunuyordu. Kurtarılanlar hakkında adli ve idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTAKİ 31 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTAKİ 31 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

osmaniye’de jandarmanın hafta boyu operasyonunda ağır mühimmat ve çok sayıda şüp...
images

Gölbaşı'nda sürücünün hakimiyeti kayboldu, kamyon yan yattı
images

Denetimde ortaya çıktı: Adıyaman'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 86 bin lira...
images

Kovancılar'da yeni alınan üç gebe inek yangında telef oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emet'te çiftçilerle çörek otu hasadı yerinde değerlendirildi

Eğitim emekçilerinin sesi: Eğitim-Bir-Sen Adana şubesi 12. kez yetkiyi güçlendirdi

Bağırsak alışkanlıklarında kalıcı değişiklik uyarısı: ne zaman hekime başvurulmalı?

Ankara sanayisi NATO tedarik dönüşümüne kapasite ve görünürlükle hazırlanıyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti