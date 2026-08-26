Motor arızası nedeniyle Didim açıklarında sürüklenen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında kurtarma operasyonu:

Didim ilçesi açıklarında sürüklenen bir lastik botta bulunan düzensiz göçmenler için ihbar yapıldı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, kısa sürede müdahale ederek teknedeki kişileri güvenli bölgeye aldı.

operasyonun nedeni ve müdahale detayları:

Edinilen bilgiye göre lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği tespit edildi. Yapılan ihbar sonrası görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-87 olay yerine ulaşarak lastik bottaki kişilerin kurtarılmasını sağladı.

kurtarılanların uyrukları ve işlemler:

Kurtarılanlar arasında 20 Sudan, 5 Etiyopya, 3 Çad, 2 Sierra Leone ve 1 Mısır vatandaşı olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen bulunuyordu. Kurtarılanlar hakkında adli ve idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTAKİ 31 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI.