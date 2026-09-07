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motor boşluğunda mahsur kalan yavru kedi için itfaiye seferber oldu

Yozgat'ta Medrese Mahallesi'nde bir aracın motoruna giren yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı ve belediyenin kedi barınağına teslim edildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Aslı Han

motor boşluğunda mahsur kalan yavru kedi için itfaiye seferber oldu

motor boşluğunda mahsur kalan yavru kedi için itfaiye seferber oldu

Yozgat'ın Medrese Mahallesi'nde park halindeki bir aracın motor kısmından gelen miyavlama sesi üzerine çevredekiler harekete geçti. Sesleri duyan vatandaşlar araç sahibini uyarınca, aracın yanına gelen Nizam Demir önce kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Müdahale süreci:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için aracın alt ve motor bölgesinde çalışma başlattı. Ekipler, kedinin bulunduğu alandan araçtaki yönlendirmelerle ön teker boşluğuna inmesi sağlandı ve burada yakalandı. Müdahale sırasında kedi birden yere atlayıp diğer park halindeki araçların altına kaçtı, ancak ekipler kısa sürede kediyi yakalayabildi.

Sonrası ve barınağa teslim:

Kurtarılan yavru kedi, itfaiye tarafından alınarak belediyeye ait kedi evi barınağına götürüldü. Olayın ardından konuşan Nizam Demir, "Ben fark etmedim. Komşular arabayı buraya park etmişler. Kedinin sesini duyup bana haber verdiler. Ben de itfaiye haber verdim. Sağ olsun itfaiye de hemen intikal etti ve hayvanı alıp barınağa götürdüler" dedi.

Otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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