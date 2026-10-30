Motor kapağındaki misafir: yavru kedi itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

olayın yeri ve ihbar:
Edinilen bilgiye göre olay, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Bulvarı'nda meydana geldi. Park halindeki otomobilden gelen kedi sesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil'e bildirdi.
itfaiyenin müdahalesi ve müdahale süreci:
İhbar üzerine Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Ekipler, motor bölümüne giren yavru kediyi çıkarmak için gerekli kontrollü müdahaleyi başlattı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yavru kedi motor bölümünde saklandığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan kedi, çıkarılmasının ardından kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaştı.
ZONGULDAK'IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 1 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SIRASINDA BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARAK UZAKLAŞTI.
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