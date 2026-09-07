Dolar 48,4304 +0,00%
Euro 56,3257 +0,13%
Bist 14.108,05 +0,68%
Altın Gram 6.970,39 -1,39%
EUR/USD 1,1627 +0,05%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Motorun sessiz misafiri: itfaiye yavru kediyi kurtardı

Yozgat'ta park halindeki aracın motor bölümünde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak belediye barınağına götürüldü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Motorun sessiz misafiri: itfaiye yavru kediyi kurtardı

olay yerinde yaşananlar:

Yozgat'ın Medrese Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde yavru bir kedi sıkıştı. Mahalle sakinleri kedinin sesi üzerine aracın sahibini ve çevredekileri uyardı. Evinden aracının yanına gelen Nizam Demir, önce kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya çalıştı fakat başaramadı.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmasını başlattı. Ekipler önce aracın ön tekerlek boşluğuna inen kediyi ulaşılabilir hâle getirdi; ancak kedi buradan kaçarak park halindeki diğer araçların altına gizlendi. İtfaiye ekipleri sabırla çalışmayı sürdürdü ve kısa süre sonra yavru kedi tekrar yakalandı.

kurtarılan kedi ve sonraki süreç:

Kurtarılan kedi, itfaiye ekiplerinin çabasıyla güvenli şekilde alınarak belediye barınağı'na götürüldü. Olayı anlatan Nizam Demir şu ifadeleri kullandı: "Ben fark etmedim. Komşular arabayı buraya park etmişler. Kedinin sesini duyup bana haber verdiler. Ben de itfaiye haber verdim. Sağ olsun itfaiye de hemen intikal etti ve hayvanı alıp barınağa götürdüler".

YOZGAT&#039;TA OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.

YOZGAT'TA OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop Üniversitesi'nde yeşil kampüs dönüşümü
images

Kumsaldan denize: Kargı Koyu'nda 62 caretta caretta yavrusu denizle buluştu
images

Orman kalbindeki kaynak suyu diyabet ve tansiyon hastalarına umut oluyor
images

Kentin yeni yeşil adası: Naturapark hızla yükseliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Darıca’da aileler gönül birliği festivalinde buluştu

Muğla'da 90 saniyede alevlerin üzerine 15 ton su bırakılarak yangın kontrol altına alındı

Gürgöze mevkiinde çarpışma: Kurtalan'da yaralanma yok, araçlarda maddi hasar

Okullar yeni döneme eksiksiz kitapla hazırlanıyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti