Motorun sessiz misafiri: itfaiye yavru kediyi kurtardı

olay yerinde yaşananlar:

Yozgat'ın Medrese Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde yavru bir kedi sıkıştı. Mahalle sakinleri kedinin sesi üzerine aracın sahibini ve çevredekileri uyardı. Evinden aracının yanına gelen Nizam Demir, önce kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya çalıştı fakat başaramadı.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmasını başlattı. Ekipler önce aracın ön tekerlek boşluğuna inen kediyi ulaşılabilir hâle getirdi; ancak kedi buradan kaçarak park halindeki diğer araçların altına gizlendi. İtfaiye ekipleri sabırla çalışmayı sürdürdü ve kısa süre sonra yavru kedi tekrar yakalandı.

kurtarılan kedi ve sonraki süreç:

Kurtarılan kedi, itfaiye ekiplerinin çabasıyla güvenli şekilde alınarak belediye barınağı'na götürüldü. Olayı anlatan Nizam Demir şu ifadeleri kullandı: "Ben fark etmedim. Komşular arabayı buraya park etmişler. Kedinin sesini duyup bana haber verdiler. Ben de itfaiye haber verdim. Sağ olsun itfaiye de hemen intikal etti ve hayvanı alıp barınağa götürdüler".

YOZGAT'TA OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE GİREN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.