Motosikletini arayan kişi şüphelileri parçalanırken yakalayıp polise teslim etti

Olayın özeti

Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce park halindeki motosikleti çalınan kişi, durumu önce polise bildirdi ve suç duyurusunda bulundu. Kendi imkânlarıyla yürüttüğü araştırma sonucunda zanlıların kimliklerini tespit etti.

Motosiklet sahibinin takibi:

Motosiklet sahibi, yaptığı araştırmalar neticesinde A.E.K., T.K., M.A. adlı şahısların motosikleti parçalara ayırdığını gördü. Şahısları müdahale ederek etkisiz hale getiren kişi, durumu yeniden polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yakalanan şüphelilerin yaşlarının 15-16 olduğu bildirildi.

Polisin müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri teslim alarak polis merkezine götürdü. Parçalara ayrılmış olan motosiklet ise incelenmek üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN’DA, BİR KİŞİ 1 HAFTA ÖNCE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN 3 ŞAHSI YAKALAYARAK POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ.