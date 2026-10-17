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Motosikletle kutsal topraklara: Amasyalı genç 6 bin kilometreyi aştı

Amasya Merzifonlu 24 yaşındaki baharatçı Osman Raşid Yüksel, dükkanını emanet edip motosikletle umre yaptı; Suudilerden ilgi ve misafirperverlik gördü.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:35

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Motosikletle kutsal topraklara: Amasyalı genç 6 bin kilometreyi aştı

Amasyalı gencin motosikletle umre yolculuğu

Merzifon'da baharatçılık yapan 24 yaşındaki Osman Raşid Yüksel, dükkanını iki haftalığına arkadaşına emanet edip motosikletiyle umre için kutsal topraklara yola çıktı. Motosikletin üstünde toplamda 6 bin kilometreden fazla yol kat eden Yüksel, Türkiye'ye geri dönüşünde yaşadığı deneyimi anlattı.

Yol, rota ve karşılaşmalar:

Yüksel, bir arkadaşıyla sınır kapısından geçerek Suriye ve Ürdün'ü takiben yaklaşık dört günde Suudi Arabistan'a ulaştıklarını söyledi. Yol boyunca konakladığı yerlerde ve mola verdikleri noktalarda yerel halkın ilgisiyle karşılaştığını belirtti.

Misafirperverlik ve hatıralar:

Yolculuk sırasında Suudi vatandaşların misafirperverliğini vurgulayan Yüksel, "Suudiler çok misafirperverdi. 'Türk' denince Suudi Arabistan'da akan sular duruyor" dedi ve ülkede sadece benzin parasını ödeyebildiğini aktardı. Mekke'de ibadet ederken farklı kişilerle sohbet ettiğini, bazılarının Osmanlı'dan söz edip padişah isimlerini saydığını anlattı.

Yüksel, Suudi Arabistan'da Türk dizilerinin sevildiğini, gördükleri kişilerin kendi Cumhurbaşkanları için dua ettiklerini de ifade etti. Gelecekte arkadaşlarıyla birlikte kalabalık bir motosiklet grubuyla tekrar umreye gitmek istediğini söyledi.

Komşusu Sebahattin Öztürk ise genç esnafa duydukları gururu "Maşallah. Helal olsun Osman'a" sözleriyle dile getirdi.

MOTOSİKLETİN ÜSTÜNDE TOPLAMDA 6 BİN KİLOMETREDEN FAZLA YOL KAT EDİP TÜRKİYE&#039;YE GERİ DÖNEN 24...

MOTOSİKLETİN ÜSTÜNDE TOPLAMDA 6 BİN KİLOMETREDEN FAZLA YOL KAT EDİP TÜRKİYE'YE GERİ DÖNEN 24 YAŞINDAKİ OSMAN RAŞİD YÜKSEL, "SUUDİLER ÇOK MİSAFİRPERVERDİ. TÜRK DENİNCE SUUDİ ARABİSTAN'DA AKAN SULAR DURUYOR" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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