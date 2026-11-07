Tuzla talepleri bakanlıkta: Bingöl'den Çiftçi'ye projeler ve teşekkür

Bakanlık görüşmesi detayları:

Av. Eren Ali Bingöl, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede Tuzla ilçesinin öncelikli ihtiyaçları ile belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Çiftçi'ye ayrıntılı bilgi verildi. Ziyaret, yerel yönetim ile merkezi idare arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik bir temas olarak gerçekleşti.

Tuzla'nın öncelikleri:

Toplantıda, Tuzla'nın hizmet ve altyapı gereksinimleri ile belediyenin yürüttüğü projelerin kapsamı ele alındı. Başkan Bingöl, yapılan çalışmaları ve ilçenin önceliklerini Bakan Çiftçi'ye aktarırken, karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Görüşme, ilçenin ihtiyaçlarının merkezi düzeyde dikkatle takip edildiğini gösterdi.

Bingöl'ün teşekkür ve talep vurgusu:

Başkan Bingöl ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı: "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ettik. Tuzla’mızın ihtiyaçları ve yürüttüğümüz çalışmalar üzerine kendilerine ayrıntılı bilgi takdim ettik. Nazik kabulleri ve Tuzla’mıza gösterdikleri yakın ilgi için Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum". Bu sözlerle Bingöl, Bakan Çiftçi'nin ilçeye gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür etti.

Belediye ve bakanlık yetkilileri arasında sürdürülecek iletişimle, Tuzla'daki hizmetlerin planlı bir şekilde ilerletilmesi hedefleniyor; taraflar, ihtiyaçların takip edileceği ve değerlendirileceği mesajını paylaştı.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMEDE TUZLA’NIN İHTİYAÇLARI VE İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ELE ALINDI. BAŞKAN BİNGÖL, NAZİK KABULLERİ VE TUZLA’YA GÖSTERDİĞİ YAKIN İLGİ DOLAYISIYLA BAKAN ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ.