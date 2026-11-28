Kuşadası heyeti Honaz Mübadele Evi'nde

Denizli'nin Honaz ilçesindeki Honaz Mübadele Evi, Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerini ağırladı. Ziyarette Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek konuklara eşlik ederek mekanın koleksiyonunu ve mübadele dönemine ait hatıraları tek tek anlattı.

Sergi ve hatıralar:

Mübadele Evinde sergilenen eşyalar ile ailelerin kuşaktan kuşağa aktardığı anılar sohbetlerin odağını oluşturdu. Başkan Kepenek, ziyaretçilere evdeki eserlerin kökeni ve dönemin sosyal yaşamına dair bilgiler vererek ortak geçmişin izlerini göstermeyi amaçladı.

Geleneksel ikramlar ve karşılıklı paylaşımlar:

Ziyaret sırasında Honazlı mübadiller tarafından hazırlanan geleneksel börek ve tatlılar misafirlere ikram edildi. Katılımcılar, ikramlar eşliğinde aile anılarını, göç hikâyelerini ve kültürel pratikleri paylaştı; bu paylaşımlar kuşaklar arası bağları güçlendiren bir ortam yarattı.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek şöyle konuştu: "Bizleri bir araya getiren ortak mübadele geçmişimiz ve ailelerimizin kuşaktan kuşağa aktardığı hatıralar üzerine sohbet ettik. Kuşadası’ndan gelen misafirlerimizle, Honazlı mübadillerimizin hazırladığı geleneksel börek ve tatlılarımızı paylaşarak kültürümüzü ve geçmişimizi yad ettik. Ardından Mübadele Evimizi birlikte gezdik. Farklı şehirlerde yaşasak da aynı geçmişin, aynı hatıraların ve aynı kültürel mirasın izlerini taşıyoruz. Nazik ziyaretleri için tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Gönül bağımızın daim olmasını diliyorum".

Ziyaret, ortak tarih ve kültürel mirası canlı tutma çabalarının somut bir örneği olarak kayda geçti; katılımcılar karşılıklı teşekkürlerin ardından etkinliği sonlandırdı.

KUŞADASI SELANİK MÜBADİLLERİ, RUMELİ GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYELERİ, HONAZ MÜBADELE EVİ’Nİ ZİYARET ETTİ. HONAZ BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL KEPENEK, KONUKLARA EŞLİK EDEREK MÜBADELE DÖNEMİNDEN KALAN ESERLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ.