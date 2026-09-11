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Mudanya açıklarında teknesinden denize giren kişi hayatını kaybetti

Mudanya Uzunyalı açıklarında teknesinden denize girdiği değerlendirilen Necati Şen, denizde hareketsiz bulundu; tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mudanya açıklarında teknesinden denize giren kişi hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Olay, saat 11.00 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi Uzunyalı Sahili açıklarında meydana geldi. Teknesiyle açıldığı belirtilen Necati Şen, kıyıdan yaklaşık 70 metre uzaklıkta bir süre balık tuttuktan sonra denize girdiği değerlendirildi. Bir süre sonra deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulundu.

Vatandaşların fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Şen, denizde yaklaşık 30 dakika boyunca hareketsiz kaldı ve ekiplerin gelmesiyle denizden çıkarıldı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, jandarma ve polis ekipleri ile polis dalgıçları çalışmalarına başladı. Olay yerinde bulunan bir doktorun da katıldığı müdahalede Şen'e kalp masajı uygulandı ve sağlık ekipleri tarafından tüm acil müdahaleler gerçekleştirildi.

Tüm müdahalelere rağmen Necati Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki güvenlik güçleri ve dalgıç ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

Soruşturma ve tıbbi inceleme:

Olayın kesin sebepleri, yapılacak adli ve tıbbi incelemeler sonucunda netlik kazanacak. Güvenlik birimleri, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin görgü tanıkları ve bölgedeki ekiplerin raporlarını değerlendiriyor; soruşturma devam ediyor.

BURSA&#039;NIN MUDANYA İLÇESİNDE, TEKNESİYLE DENİZE AÇILAN NECATİ ŞEN, KIYIYA YAKLAŞIK 70 METRE...

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE, TEKNESİYLE DENİZE AÇILAN NECATİ ŞEN, KIYIYA YAKLAŞIK 70 METRE MESAFEDE DENİZDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU. ŞEN’İN YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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