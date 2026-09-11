Siverek cezaevinde koğuş yangını: 13 mahkum duman nedeniyle hastaneye kaldırıldı

olayın gelişimi:

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Siverek Ceza İnfaz Kurumu T2 Cezaevindeki bir koğuşta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay sırasında koğuşta bulunan mahkumlar ve cezaevi personeli paniğe kapıldı.

Cezaevi personelinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü; yangının büyümesi engellendi ve daha geniş bir tahliye yapılmasına gerek kalmadı.

sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Yangın sırasında dumandan etkilenen 13 mahkum, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Yaralıların durumuna ilişkin resmi bir detay paylaşılmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığı ve olay anındaki müdahale süreçleri incelenecek.

Cezaevi yetkilileri ve soruşturmayı yürüten birimler, olayla ilgili bilgi akışını takip ederken, süreç tamamlanana kadar ek açıklamaların resmi mercilerce yapılacağı belirtildi.

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE BULUNAN CEZA İNFAZ KURUMUNDAKİ BİR KOĞUŞTA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 13 MAHKUM HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.