Mudanya sahiline inen yaban domuzu veteriner müdahalesine rağmen yoluna devam etti

Mudanya sahilinde beklenmedik ziyaretçi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yiyecek arayışıyla kıyıya inen bir yaban domuzu, sahilde dolaşırken vatandaşların dikkatini çekti. İddiaya göre hayvan, sahilde alkol alan bir kişiyle karşılaşınca bir anlık şaşkınlık yaşadı; bu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sahildeki karşılaşma:

Domuzun kıyıya inmesi, bölgedeki insanların ilgisini topladı ve bazı vatandaşlarda endişe oluştu. Olay sırasında hayvana yönelik herhangi bir saldırı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; hayvan sahilde kısa süreli dolaştıktan sonra hareketli görünüyordu.

Veteriner müdahalesi ve sonrası:

Vatandaşların şikayeti üzerine akşam saatlerinde bölgeye gelen veteriner ekipleri, domuzu yakalamak ve doğal yaşam alanına geri göndermek amacıyla uyuşturucu iğneyle müdahale etti. Müdahalenin ardından hayvan sahilde kısa süreli baygınlık geçirdi; ekiplerin müdahalesine rağmen domuz bir süre sonra toparlanıp kendi yoluna devam etti.

Olay, yerel yaşam alanlarının şehir yakınlarına kadar inen yabani hayvan hareketliliğini ve vatandaşlarla bu tür karşılaşmalarda ekip çağırmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

BURSA’DA AÇ KALAN DOMUZ MUDANYA SAHİLİNE İNDİ. O ANLAR ÇEVREDE BULUNAN VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.