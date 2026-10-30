Dolar 49,9427 +0,07%
Euro 55,9570 +0,32%
Bist 11.018,12 -1,32%
Altın Gram 6.410,89 -0,96%
EUR/USD 1,1202 +0,19%
Brent Petrol 112,78 +1,79%
--°

Mudanya sahiline inen yaban domuzu veteriner müdahalesine rağmen yoluna devam etti

Bursa Mudanya sahiline inen aç yaban domuzu sahilde vatandaşlarla karşılaştı; akşam veterinerlerin iğnesine rağmen kısa süre baygınlık yaşayıp yürümeye devam etti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:02

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 10:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudanya sahiline inen yaban domuzu veteriner müdahalesine rağmen yoluna devam etti

Mudanya sahilinde beklenmedik ziyaretçi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yiyecek arayışıyla kıyıya inen bir yaban domuzu, sahilde dolaşırken vatandaşların dikkatini çekti. İddiaya göre hayvan, sahilde alkol alan bir kişiyle karşılaşınca bir anlık şaşkınlık yaşadı; bu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sahildeki karşılaşma:

Domuzun kıyıya inmesi, bölgedeki insanların ilgisini topladı ve bazı vatandaşlarda endişe oluştu. Olay sırasında hayvana yönelik herhangi bir saldırı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; hayvan sahilde kısa süreli dolaştıktan sonra hareketli görünüyordu.

Veteriner müdahalesi ve sonrası:

Vatandaşların şikayeti üzerine akşam saatlerinde bölgeye gelen veteriner ekipleri, domuzu yakalamak ve doğal yaşam alanına geri göndermek amacıyla uyuşturucu iğneyle müdahale etti. Müdahalenin ardından hayvan sahilde kısa süreli baygınlık geçirdi; ekiplerin müdahalesine rağmen domuz bir süre sonra toparlanıp kendi yoluna devam etti.

Olay, yerel yaşam alanlarının şehir yakınlarına kadar inen yabani hayvan hareketliliğini ve vatandaşlarla bu tür karşılaşmalarda ekip çağırmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

BURSA’DA AÇ KALAN DOMUZ MUDANYA SAHİLİNE İNDİ. O ANLAR ÇEVREDE BULUNAN VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP...

BURSA’DA AÇ KALAN DOMUZ MUDANYA SAHİLİNE İNDİ. O ANLAR ÇEVREDE BULUNAN VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Serik'te Sanayi Kavşağı'nda çarpışma: sürücü yaralandı
images

14 yıllık firariyi emekli maaşı ele verdi
images

Avcılar'da okul önünde park tartışması kavga ve silahlı yaralanmayla sonuçlandı
images

İlkadım'da kavşakta çarpışma: ambulans ve minibüste maddi hasar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da 29 Ekim coşkusu: meydanı dolduran kutlama ve konser

kadın bando takımıyla cumhuriyet coşkusu pazaryeri sokaklarını sardı

Manisa'nın geleceği kentsel dirençle şekilleniyor: dönüşümü ertelemeyelim

Öğrencilerin yükünü hafifleten çamaşır kafe 9 bin 800 öğrenciye hizmet verdi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek