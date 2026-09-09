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Mudanya yolu'ndaki yeni geçit köprüsü aşamalı açılımla trafik akışını değiştirdi

Mudanya Yolu'ndaki Yeni Geçit Köprüsü tamamlanan bölümleriyle 5 şeritli olarak açıldı; yeni kavşak ve bağlantılarla trafik akışı yeniden düzenlendi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mudanya yolu'ndaki yeni geçit köprüsü aşamalı açılımla trafik akışını değiştirdi

Köprünün durumu ve açılışın ilk etkileri:

Bir yılı aşkın süredir süren çalışmaların ardından Mudanya Yolu üzerindeki Yeni Geçit Köprüsü tamamlanan bölümleriyle araç trafiğine alındı. Proje, nihai olarak bölgeyi 5 şeritli bir düzenlemeyle besleyecek şekilde planlandı; ancak açılış etaplar halinde gerçekleştiriliyor.

Şu an için Bursa yönünde ulaşım, altyapı çalışmaları nedeniyle geçici olarak iki şerit üzerinden sağlanıyor. Köprünün Bursa yönündeki üç şeritli bölümünde ise halen asfaltlama çalışmaları sürüyor. Söz konusu bölümün tamamlanıp trafiğe açılmasıyla birlikte köprü sonrasında Bursa yönüne ve yan yollara toplam 5 şerit üzerinden ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor.

Bademli ve Mudanya yönleri için yeni düzenlemeler:

Köprünün devreye alınmasıyla birlikte kavşak ve bağlantıların akışı da yeniden düzenlendi. Bademli yönüne dönmek isteyen sürücüler için eski güzergahtan gelen araçların tercihli yol üzerinden Bademli Kavşağına ulaşabileceği alternatif bir güzergâh oluşturuldu. Bu düzenlemeyle kavşak bölgesindeki manevra ve bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

Diğer taraftan Mudanya istikametine devam eden trafik için köprü altından yeni bir bağlantı yolu açıldı. Daha önce yeşil alan olarak kullanılan bölüm asfaltlanarak iki şeritli hale getirildi; bu sayede köprü altından Mudanya yönüne dönüş ve geçişler daha düzenli sağlanacak.

Geçici yoğunluk ve beklenen rahatlama:

Bölgede zaman zaman gözlenen trafik yoğunluğunun, köprünün eksik kalan asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarının bitmesiyle azalması bekleniyor. Özellikle Bursa yönündeki üç şeritli bölümün asfaltlanıp devreye girmesiyle akışın önemli ölçüde rahatlayacağı belirtiliyor.

İşlerin son durumu ve yeni düzenlemeler, dron ile havadan görüntülenerek kayda geçirildi; ekiplerin asfaltlama ve yol bağlantısı çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Çalışmalar tamamlandığında bölgedeki geçici aksaklıkların büyük oranda sona ereceği vurgulanıyor.

Vatandaşların ve sürücülerin, etaplı açılış ve yönlendirme işaretlerine dikkat ederek alternatif güzergâhları kullanmaları trafik yönetimi açısından önem taşıyor.

BURSA’DA YAPIMI BİR YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDEN MUDANYA YOLU ÜZERİNDEKİ YENİ GEÇİT KÖPRÜSÜ...

BURSA’DA YAPIMI BİR YILI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDEN MUDANYA YOLU ÜZERİNDEKİ YENİ GEÇİT KÖPRÜSÜ, TAMAMLANAN BÖLÜMLERİYLE 5 ŞERİTLİ OLARAK HİZMETE AÇILDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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