Mudanya’da Karanlık Dere yatağında önleyici taşkın müdahalesi

Müdahale kısa vadeli riski hedefliyor

Bursa’da etkili olan yoğun yağışların ardından Mudanya ilçesindeki Karanlık Dere üst kesimlerinde taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalara başlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve BUSKİ Mudanya Şube Müdürlüğü saha ekipleri, risk oluşturan noktalara iş makineleriyle müdahale etti.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, dere yatağında su akışını engelleyen ve yol kenarına taşma riski doğuran birikintileri tespit ederek temizlik çalışmalarına odaklandı. Yapılan çalışmada dere kesiti açılarak biriken malzemeler temizlendi ve suyun akışının rahatlatılması sağlandı. Müdahalede kullanılan iş makineleri, biriken çöp, sürüklenen bitki örtüsü ve benzeri materyallerin uzaklaştırılmasına yönlendirildi.

Saha kontrolleri ve izleme:

Bölgede devam eden yoğun yağışlar nedeniyle ekiplerin saha kontrolleri sürüyor; ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da müdahaleler yapılacak. Gelişmeler, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor ve olası yeni riskler için ekiplerin teyakkuzda olduğu bildirildi.

Yerinde yapılan müdahaleler, kısa vadede suyun yola taşmasını önlemeye ve yerel altyapının zarar görme ihtimalini azaltmaya yönelik. Ekipler, yağışların devam etmesi halinde benzer müdahalelerin genişletilebileceğini belirtiyor ve vatandaşların tedbirli olmaları isteniyor.

BURSA'DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MUDANYA'DAKİ KARANLIK DERE'DE TAŞKIN RİSKİNİ AZALTMAK AMACIYLA EKİPLER İŞ MAKİNELERİYLE ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA