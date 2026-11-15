Mudanya'da pedallar hayat için döndü

Mudanya'da kortej ve bilgilendirme:

Mudanya ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen farkındalık etkinliği, bisiklet ve motosiklet kortejinin ardından Mütareke Meydanı'nda devam eden bilgilendirme programıyla sürdü. Etkinlik Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile çeşitli kulüplerin iş birliğinde, Spontan Bisikletliler Spor Kulübü ve Bursa Motosiklet Spor Kulübü desteğiyle gerçekleştirildi. Kortej renkli görüntülere ve duygu dolu anlara sahne oldu.

Etkinlikte verilen hizmetler ve kayıt işlemleri:

Mütareke Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara organ bağışı ve organ naklinin önemi anlatıldı; bağış yapmak isteyenlerin kayıtları alındı. Organizasyonda görev alan sağlık ekipleri ve gönüllüler, organ bağışıyla ilgili doğru bilgiyi verme ve kayıt süreçlerinin kolaylığına vurgu yaptı. Etkinlik katılımcıları aynı zamanda uzman hekimlere soru sorma fırsatı buldu ve kayıt işlemleri anında tamamlandı.

Bir kişiyi ikna etmek bile fark yaratır:

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Dr. Şenol Coşkun geçen yılki bir örneği paylaştı: Geçen yıl etkinliğe katılan bir aile kısa süre sonra kızlarını beyin kanaması nedeniyle kaybetmiş, aile organ bağışı kararı almıştı. Dr. Coşkun bu ailenin verdiği kararın başka hayatlara umut olduğunu vurgulayarak, organ bağışı konusunda bir kişide bile farkındalık oluşturmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Dr. Salih Gülten, organ bağışının toplumsal bir kültür hâline gelmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de organ nakli ameliyatlarının kamu tarafından karşılandığını ve hastaların bu hizmetten ücretsiz yararlandığını hatırlatan Gülten, nakil için asıl gereksinimin bağışlanacak organ olduğunu kaydetti. Ayrıca organ bağışının e-Devlet ve e-Nabız üzerinden kolaylıkla yapılabildiğini belirterek organ bağışının dayanışmanın en önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kadavradan bağışın önemi ve veriler:

Doç. Dr. İmam Bakır Batı karaciğer nakillerinin canlı vericiden veya vefat etmiş bağışçılardan alınan organlarla yapılabildiğini anlattı. Türkiye'de karaciğer nakillerinin büyük bölümünün canlı vericilerden gerçekleştirildiğini belirten Batı, vefat sonrası bağışın artırılmasının hem organ bekleyen hastalar hem de yakınlarının ameliyat riskinden korunması açısından kritik olduğunu söyledi. Bursa'da 2012 yılından bu yana yaklaşık 400 karaciğer nakli gerçekleştirildiğini ve bunların yaklaşık 300'ünün vefat etmiş bağışçılardan alınan organlarla yapıldığını aktardı.

Batı, beyin ölümünün beynin tüm işlevlerinin geri dönüşümsüz şekilde kaybedilmesi anlamına geldiğini hatırlatarak, organ bağışı konusunda doğru bilgi alınması gerektiğini ve bağış kararlarının aile ile paylaşılmasının önemini vurguladı. Hekimler ameliyat ve hazırlıkları gerçekleştirebileceklerini ancak nakledecek organı sağlayamayacaklarını belirtti.

Etkinlik, uzman hekimlerin vatandaşların sorularını yanıtlaması ve organ bağışı kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Organizasyon, yerel toplulukları bilinçlendirme ve bağış kayıtlarını artırma hedefiyle düzenlenen çalışmalara bir yenisini eklemiş oldu.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİNDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN FARKINDALIK ETKİNLİĞİNDE BİSİKLET VE MOTOSİKLET KORTEJİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, MÜTAREKE MEYDANI'NDA UZMAN HEKİMLER VATANDAŞLARA ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNİN HAYATİ ÖNEMİNİ ANLATTI.