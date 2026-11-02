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MHP heyeti Sivrihisar'da muhtarlarla sorun ve talepleri masaya yatırdı

MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ile Sivrihisar İlçe Başkanı Murat Işık, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi; konuların takip edileceği bildirildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

MHP heyeti Sivrihisar'da muhtarlarla sorun ve talepleri masaya yatırdı

MHP heyeti toplantısı:

Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve Sivrihisar İlçe Başkanı Murat Işık, Sivrihisar ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantı, mahallelerin mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçların tespiti amacıyla gerçekleştirildi.

toplantıda ele alınan konular:

Görüşmede muhtarların ilettiği talep ve sorunlar detaylı şekilde ele alındı. Mahalle bazlı altyapı, kamu hizmetleri ve vatandaşların gündelik sorunlarına ilişkin başlıklar konuşuldu. Toplantıda dile getirilen hususların takip edileceği ve gerekli mercilerle iletişime geçileceği belirtildi.

muhtarların köprü rolü:

Toplantıda ayrıca muhtarların yerel yönetim ile vatandaş arasındaki köprü işlevi üzerinde duruldu. Muhtarların saha bilgisinin karar alma süreçlerinde yol gösterici olduğu, iletilen taleplerin yerel önceliklerin belirlenmesinde önemli bir kaynak sağladığı vurgulandı.

Katılımcıların görüşlerini aktarmasının ardından toplantı sona erdi; muhtarların ilettiği konuların takip edileceği ve sonuçların ilgili paydaşlarla paylaşılacağı ifade edildi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ESKİŞEHİR İL BAŞKANI AYHAN SEZER VE SİVRİHİSAR İLÇE BAŞKANI MURAT...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ESKİŞEHİR İL BAŞKANI AYHAN SEZER VE SİVRİHİSAR İLÇE BAŞKANI MURAT IŞIK, SİVRİHİSAR İLÇESİNDEKİ MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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