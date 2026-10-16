Dolar 49,5237 +0,11%
Euro 55,7396 +0,38%
Bist 11.763,91 -2,54%
Altın Gram 6.672,05 +0,49%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 105,81 -0,10%
--°

Mudurnu'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: sürücü yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araç ile tır çarpıştı; itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi, yaralı sürücü olay yerinde müdahale edilip hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mudurnu'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: sürücü yaralandı

Mudurnu'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Bolu-Nallıhan kara yolunun Dolayüz köyü mevkiinde bir trafik kazası yaşandı. Kazada, aynı istikamette seyreden iki araç birbirine çarptı.

kazanın oluşu:

Edinilen bilgiye göre, U.Y. idaresindeki 35 BDH 910 plakalı hafif ticari araç ile B.K. yönetimindeki 06 GAD 867 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

müdahale ve yaralının durumu:

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE TIRIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE TIRIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gazi Tahir Güney son yolculuğuna uğurlandı
images

Muş’ta eş zamanlı baskında metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi
images

Akçakoca limanında şiddetli yağış tekneyi batırdı, vinçle kurtarıldı
images

İnegöl'den Bursa'ya: Özündenkuru ve yerel tarım ürünleri fuarda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nilüfer'de İhsan Üren anısına düzenlenen şiir ödülünü Emin Kaya kazandı

Muş ovasında lahana hasadı başladı, 165 milyon liralık katkı hedefleniyor

Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü: Kartalkaya ve yaylalar karla kaplandı

Diyarbakır'da minikler dengbêj, tiyatro ve tarihi mekanlarla kent kültürünü keşfetti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı