Mudurnu'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: sürücü yaralandı

Mudurnu'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Bolu-Nallıhan kara yolunun Dolayüz köyü mevkiinde bir trafik kazası yaşandı. Kazada, aynı istikamette seyreden iki araç birbirine çarptı.

kazanın oluşu:

Edinilen bilgiye göre, U.Y. idaresindeki 35 BDH 910 plakalı hafif ticari araç ile B.K. yönetimindeki 06 GAD 867 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

müdahale ve yaralının durumu:

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE TIRIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.