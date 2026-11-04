Dolar 50,0193 +0,08%
Euro 56,2935 +0,65%
Bist 11.545,33 +4,73%
Altın Gram 6.516,25 +2,83%
EUR/USD 1,1251 +0,53%
Brent Petrol 102,14 -1,41%
--°

Müftü Çelik engelsiz Kur’an kursunda tilavet eğitimini değerlendirdi

Afyonkarahisar İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik, Engelsiz Kur’an Kursu'ndaki Tâ’lim ve Tashîh-i Hurûf kursunu inceleyip kursiyerlerle görüştü.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Müftü Çelik engelsiz Kur’an kursunda tilavet eğitimini değerlendirdi

ziyaretin amacı ve süreç:

Afyonkarahisar İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik, müftülük bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Kur’an Kursu'nu ziyaret etti. Ziyarette, kurum yetkililerinden kursun programı ve işleyişi hakkında bilgi aldı, kursyelerle sohbet ederek eğitim süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

eğitim içerği ve önemi:

Ziyaret kapsamında yürütülen Tâ’lim ve Tashîh-i Hurûf kursunun temel hedefleri ve yöntemleri ele alındı. Müftü Çelik, Kur’an-ı Kerim'in usulüne uygun okunmasının ve tilavet kurallarına riayet edilmesinin önemine vurgu yaptı ve bu amaçla verilen eğitimin toplumsal açıdan taşıdığı değeri hatırlattı.

Ziyaret sırasında kursun erişilebilirlik ilkelerine göre düzenlendiği ve kursiyerlerin bireysel ihtiyaçlarına göre destek sağlandığı aktarılırken, eğitmenlerin gayreti de değerlendirildi. Çelik, kursiyerler ve eğitmenlere çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

toplumsal etkiler ve beklentiler:

Engelsiz eğitim programlarının hem dini eğitimde kaliteyi artırma hem de toplumda kapsayıcılığı güçlendirme yönünde katkı sağladığına dikkat çekildi. Müftülüğün benzer çalışmalarla öğrenme imkânlarını yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda bu tür kursların sürdürüleceği ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜSÜ DR. ALİ HAYRİ ÇELİK (SAĞDA) MÜFTÜLÜK BÜNYESİNDE ENGELSİZ KUR’AN...

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜSÜ DR. ALİ HAYRİ ÇELİK (SAĞDA) MÜFTÜLÜK BÜNYESİNDE ENGELSİZ KUR’AN KURSU’NDA DÜZENLENEN "TÂ’LİM VE TASHÎH-İ HURÛF" KURSUNU ZİYARET ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de organ bağışı kampanyası: diyaliz hastalarına moral ziyaretleriyle d...
images

Tek sağlık yasasıyla insan, hayvan ve çevre sağlığı korunmalı
images

Metin Doruklu'nun fedakarlığı Gölcük'te parka dönüştü
images

Bayburt'ta DENEYAP atölyesi velilerle teknoloji yol haritasını paylaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da gemlik kavşağı yakınında zincirleme otoyol kazası: yardım eden yaya yaşamını yitirdi

Tokat’ta jandarmadan yol uygulaması sırasında 700 gram esrar ele geçirildi

Nevşehir'de metruk garaj yangını: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kağıthane'de iş yerine saklanan 10 kilo skunk jandarmanın köpeği sayesinde ele geçirildi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı