Müftü Çelik engelsiz Kur’an kursunda tilavet eğitimini değerlendirdi

ziyaretin amacı ve süreç:

Afyonkarahisar İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik, müftülük bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Kur’an Kursu'nu ziyaret etti. Ziyarette, kurum yetkililerinden kursun programı ve işleyişi hakkında bilgi aldı, kursyelerle sohbet ederek eğitim süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

eğitim içerği ve önemi:

Ziyaret kapsamında yürütülen Tâ’lim ve Tashîh-i Hurûf kursunun temel hedefleri ve yöntemleri ele alındı. Müftü Çelik, Kur’an-ı Kerim'in usulüne uygun okunmasının ve tilavet kurallarına riayet edilmesinin önemine vurgu yaptı ve bu amaçla verilen eğitimin toplumsal açıdan taşıdığı değeri hatırlattı.

Ziyaret sırasında kursun erişilebilirlik ilkelerine göre düzenlendiği ve kursiyerlerin bireysel ihtiyaçlarına göre destek sağlandığı aktarılırken, eğitmenlerin gayreti de değerlendirildi. Çelik, kursiyerler ve eğitmenlere çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

toplumsal etkiler ve beklentiler:

Engelsiz eğitim programlarının hem dini eğitimde kaliteyi artırma hem de toplumda kapsayıcılığı güçlendirme yönünde katkı sağladığına dikkat çekildi. Müftülüğün benzer çalışmalarla öğrenme imkânlarını yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda bu tür kursların sürdürüleceği ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜSÜ DR. ALİ HAYRİ ÇELİK (SAĞDA) MÜFTÜLÜK BÜNYESİNDE ENGELSİZ KUR’AN KURSU’NDA DÜZENLENEN "TÂ’LİM VE TASHÎH-İ HURÛF" KURSUNU ZİYARET ETTİ.