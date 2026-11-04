Datça'ya sürdürülebilir kamu kompleksi: güneş enerjili ve yağmur suyu geri kazanımlı

Vali Dr. İdris Akbıyık inşaat alanında inceleme yaptı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yapımı süren Datça Hükümet Konağı Kompleksi inşaat alanında yetkililerden projenin ilerleme durumu hakkında detaylı bilgi aldı. İnceleme sırasında sahadaki iş programı, uygulama kalitesi ve planlanan enerji ile su verimliliği önlemleri değerlendirildi.

projenin temel özellikleri:

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) ihale edilen yeni kamu kompleksi, toplam 6 bin 664 m kapalı alana sahip olacak ve aynı yerleşkede kaymakamlık, adliye ile ilçe emniyet müdürlüğü binalarını bir araya getirecek. Cephe tasarımında bölgenin geleneksel mimari dokusuna uygun doğal taş kaplama hedefleniyor. Yapı, A sınıfı enerji kimlik belgesi standartlarına uygun planlandı ve çatıya kurulacak GES (Güneş Enerji Sistemi) ile enerji verimliliği sağlanacak.

Komplekste ayrıca yüzde 50 su tasarrufu sağlaması amaçlanan yağmur suyu geri kazanım ünitesi, merkezi iklimlendirme sistemi ve 86 araçlık açık otopark bulunacak. Bu donanımlar, hem işletme maliyetlerini düşürmeyi hem de çevresel etkileri azaltmayı amaçlıyor.

kamu hizmetine ve ilçeye etkisi:

Farklı idari birimlerin tek merkezde toplanması sayesinde vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin hızlanması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlenmesi bekleniyor. Vali Dr. İdris Akbıyık, projenin Datça’nın marka değerine uygun bir yatırım olduğunu vurgulayarak tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

DATÇA’YA GES’Lİ, YAĞMUR SUYU GERİ KAZANIMLI HÜKÜMET KONAĞI