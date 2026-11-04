Umudun Kanatları grubu Bilim Sincan'da rengarenk çantalar tasarladı

Etkinlikte atölye çalışmaları:

Bilim Sincan, Sincan Belediyesi ile TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliği sonucu kurulan merkez, bu kez özel bir grubu ağırladı. Umudun Kanatları adlı özel eğitim grubu, merkezdeki baskı atölyesini gezerek kendi tasarımlarını hayata geçirdi.

Katılımcılar, farklı renk ve tekniklerle çalışarak birbirinden canlı çanta tasarımları ortaya çıkardı. Baskı uygulamaları çocukların ve gençlerin hayal gücünü somut ürünlere dönüştürmesine imkan tanıdı; etkinlik boyunca ekipler arasında iş birliği ve paylaşım öne çıktı.

Sanat ve sosyal katılımın buluşması:

Atölye çalışması, özel bireylerin sanat yoluyla kendilerini ifade etmesini destekledi. Etkinlik, hem bireysel yaratıcılığı teşvik etti hem de katılımcıların sosyal hayata katılımını güçlendiren bir ortam sundu. Elde edilen renkli çantalar, katılımcıların emeklerinin görünür bir sonucu oldu.

Organizasyon, merkezdeki eğitsel yaklaşımın somut bir örneği olarak değerlendirildi; atölye gezileri ve uygulamalı çalışmalar, özel gereksinimli bireylerin de eğitim ve sanat mekanlarına erişimini artırmaya yönelik adımlar arasında yer aldı.

Bilim Sincan'ın eğitim ağı:

Sincan Belediyesi öncülüğünde faaliyet gösteren Bilim Sincan, okulları ve gençleri uygulamalı bilim ve teknoloji deneyimleriyle buluurmaya devam ediyor. Merkeze yapılan ziyaretler, öğrencilerin ve özel eğitim gruplarının teknolojik ve sanatsal üretim süreçlerine katılmalarını sağlıyor.

Bu anlamlı etkinlik, Bilim Sincan'ın kapsayıcı eğitim hedefleri doğrultusunda özel bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmaya yönelik adımlarından biri olarak kayda geçti.

SİNCAN BELEDİYESİ, TÜBİTAK VE T3 VAKFI İŞ BİRLİĞİYLE KURULAN BİLİM SİNCAN; ‘UMUDUN KANATLARI’ ÖZEL EĞİTİM GRUBUNU AĞIRLADI. UMUDUN KANATLARI BİLİM VE SANAT DOLU KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.