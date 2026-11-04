Maç sevincinde ateş açılması şüphesi: yorgun mermi kolu yaraladı

Olayın ayrıntıları:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi Obam Sitesinde ikamet eden 45 yaşındaki D.B., çevrede üç el silah sesi duyduktan sonra kolunda ani bir acı hissetti. D.B., durumu bildirip hastaneye giderek tedavi oldu.

Emniyet ve soruşturma:

Olayın ardından emniyet ekipleri bölgede inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde, silahın dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından maç sevincini kutlamak amacıyla ateşlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor; olayla ilgili inceleme sürüyor.

KOLUNA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ