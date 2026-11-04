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Muğla açıklarında kuvvetli fırtına: Bodrum ve Fethiye açıklarında denizcilere uyarı

Meteoroloji 4. Bölge, 05.11.2026 sabahından itibaren Bodrum-Fethiye arasında kuzeyli rüzgârların 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına oluşturması beklendiğini bildirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla açıklarında kuvvetli fırtına: Bodrum ve Fethiye açıklarında denizcilere uyarı

Muğla açıklarında fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın Bodrum ile Fethiye ilçeleri arasında kalan deniz kesimlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Beklenen zaman ve şiddet:

Yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre denizlerde rüzgârın 05.11.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Bodrum-Fethiye arasında kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Açıklamada, fırtınanın Cuma günü (06.11.2026) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Kimler dikkat etmeli ve alınacak önlemler:

Meteoroloji merkezinin uyarısında, başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Yetkililer, bölgedeki deniz faaliyetlerinde bulunanların uyarıları takip etmelerini ve gerekli güvenlik önlemlerini almalarını vurguladı.

Hava ve deniz koşullarındaki hızlı değişimlere karşı ilgililerin resmi duyuruları izlemeye devam etmesi öneriliyor.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ, MUĞLA’NIN BODRUM VE FETHİYE İLÇELERİ...

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ, MUĞLA’NIN BODRUM VE FETHİYE İLÇELERİ ARASINDA KALAN DENİZLERDE FIRTINA UYARISI YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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