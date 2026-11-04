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Antalya'da COP31 zirvesi nedeniyle 7 ilçede iki gün uzaktan eğitim uygulanacak

11-12 Kasım'da Antalya'da 7 ilçede (Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa, Serik) tüm resmi ve özel okullar iki gün uzaktan eğitime geçecek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Antalya'da COP31 zirvesi nedeniyle 7 ilçede iki gün uzaktan eğitim uygulanacak

karar ve kapsamı:

Antalya Valiliği tarafından yayımlanan 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi uyarınca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'nın belirlenen 7 ilçesinde eğitim uygulaması değişiyor. Söz konusu tarihlerde Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında eğitim uzaktan yapılacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.

okul servisleri, özel eğitim ve okul yönetiminin rolü:

Uzaktan eğitimin uygulanacağı ilçelerde okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri 11-12 Kasım tarihlerinde yürütülmeyecek. Özel eğitim öğrencileri ile uzaktan eğitime erişim imkânı sınırlı öğrenciler için gerekli tedbirler alınacak; bunun organizasyonu okul yönetimleri tarafından koordine edilecek. Okul yöneticileri, eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak.

kamu personeli düzenlemesi ve istisnalar:

Genelgeye göre belirtilen 7 ilçede görev yapan, okul öncesi veya ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak. Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde bulunan personel bu uygulamanın dışında tutulacak. Ayrıca COP31 organizasyonunda görevli personel ile güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetleri gibi alanlarda çalışan personel görevlerine devam edecek.

kamu hizmetleri ve özel sektöre tavsiyeler:

Valilik genelgesinde, nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı birimlerde yeterli personel bulundurulacağı vurgulandı; böylece kamu hizmetlerinde kesinti yaşanması engellenmek isteniyor. Özel sektör işverenlerine ise konferans günlerinde yaşanabilecek yoğunluk dikkate alınarak, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar için esnek çalışma veya uzaktan çalışma imkânlarının değerlendirilmesi tavsiye edildi.

ANTALYA HÜKÜMET KONAĞI

ANTALYA HÜKÜMET KONAĞI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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