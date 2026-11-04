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Turistlerin Karaköy'de göle dönen yolda dayanışması

Beyoğlu Karaköy'de şiddetli yağmurla göle dönen yolu aşmaya çalışan turistler, arkadaşlarını kucağa ve sırta alarak karşıya geçti; anlar kaydedildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Turistlerin Karaköy'de göle dönen yolda dayanışması

Turistlerin Karaköy'de göle dönen yolda dayanışması

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Beyoğlu Karaköy'de bazı yolların göle dönmesine yol açtı. Sürücüler ve yayalar su birikintileriyle mücadele ederken, bölgede bulunan turistlerin karşıya geçme anları dikkat çekti.

Anbean görüntüler:

Göle dönen yoldan geçmeye çalışanlar arasında yer alan bir grup turistin davranışları kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar su birikintisinin üzerinden atlayarak ilerlemeye çalışırken, bir erkek yanında yürüyen arkadaşını kucağına alarak karşıya geçirdi. Arkadaşının kucağındaki kadın, o anları gülerek cep telefonuyla kayda aldı.

Aynı hatta ilerleyen başka bir turist kadının ise arkadaşını sırtına aldığı görüldü. Bu anlar, hem çevredeki insanların hem de orada bulunan turistlerin pratik çözümlerle yolun diğer tarafına ulaşma çabalarını gösterdi.

Havadan görünüm ve trafik:

Bölgede çekilen dronla görüntüler ise su birikintilerinin yaygınlığını ve araçların yolda güçlükle ilerlediğini ortaya koydu. Görüntülerde, bazı araçların yavaşlamak zorunda kaldığı, bazılarının ise suyun içinden geçmeye çalışırken dengede kalmak için dikkatli manevralar yaptığı görüldü.

Olayda yaralanma veya ciddi bir hasar bilgisi bildirilmedi. Görüntüler, İstanbul'da ani sağanak yağışların yerel yaşamı nasıl etkilediğine dair çarpıcı bir örnek sunuyor.

Beyoğlu Karaköy bölgesinde yaşanan bu tür su baskınları, kısa süreli yoğun yağışların şehir içi noktalarda ulaşımı ve günlük hayatı nasıl etkileyebileceğini hatırlatıyor.

Turistlerin Karaköy’de göle dönen yolla imtihanı: Biri kucağında, diğeri sırtında...

Turistlerin Karaköy’de göle dönen yolla imtihanı: Biri kucağında, diğeri sırtında taşıdı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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