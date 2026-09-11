Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ikinci histoloji ve embriyoloji uzmanı katıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni uzman hekim:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı kadrosuna yeni bir uzman hekim daha eklendi. Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın, anabilim dalında sürdürdüğü uzmanlık eğitimini tamamlayıp girdiği uzmanlık sınavını başarıyla geçerek birinci derecede uzmanlık unvanı aldı ve birimin ikinci uzmanı oldu.

Sınav jürisi ve değerlendirme:

Uzmanlık sınavı, Prof. Dr. Feral Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Jüride Prof. Dr. Hülya Elbe, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Hafize Seda Vatansever, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Yelda Dere ile Doç. Dr. Leyla Tekin yer aldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda Dr. Avcı Yalçın, hem tez sunumu hem de sınav performansı açısından yeterli bulunarak uzmanlık unvanına hak kazandı.

Tez çalışması ve uzmanlık süreci:

Uzmanlık eğitimi kapsamında Dr. Avcı Yalçın, danışmanlığını Prof. Dr. Feral Öztürk'ün yürüttüğü tez çalışmasını jüriye sundu. Tez, tavşan modelleri kullanılarak Tavşanlarda Elastik Kıkırdak Hasarında Botulinum Toksin Tip A ve Askorbik Asidin Rejeneratif Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması başlığını taşıyor ve çalışmanın sonuçları bilimsel değerlendirme sonunda yeterli bulundu. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından Dr. Şefike Merizan Avcı Yalçın, Histoloji ve Embriyoloji alanında uzman hekim olmaya hak kazandı ve hastanede uzman hekim unvanı alan 341'inci araştırma görevlisi olarak kayıtlara geçti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, Dr. Avcı Yalçın'ı tebrik ederek meslek hayatında başarı dileklerini iletti. Yeni uzmanın katılımı, anabilim dalının hizmet kapasitesine ve eğitim işlevine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MEAH’TA İKİNCİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ UZMANI