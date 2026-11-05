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osmanelispor hafta sonu zor deplasmana hazırlanıyor

Osmanelispor, PGL 6. Grup 4. hafta maçında 8 Kasım Pazar günü AVS Çaycumaspor'a konuk olmadan önce Osmaneli İlçe Stadı'nda moralli hazırlıklarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

osmanelispor hafta sonu zor deplasmana hazırlanıyor

osmanelispor'da hafta sonu sınavı

hazırlık süreci ve son durum:

Bilecik'i bu sezon PGL 6. Grupta temsil eden Osmanelispor, hafta sonu oynanacak zorlu deplasman maçı öncesinde çalışmalarını Osmaneli İlçe Stadı'nda sürdürüyor. Teknik ekip, antrenmanlarda hem fiziksel hem taktik hazırlığa ağırlık veriyor; oyuncuların morallerinin, son hafta elde edilen galibiyetle yükseldiği gözlemlendi.

Takımın son resmi karşılaşmasında alınan 2-0lık galibiyet, kadroda güven hissini pekiştirirken, antrenmanlarda tempolu pas çalışmaları ve maç simülasyonları yapılıyor. Stadyumdaki idmanlar, deplasman koşullarına uyum sağlamaya yönelik planlanıyor.

maç takvimi ve teknik heyetin açıklamaları:

Osmanelispor, 8 Kasım Pazar günü deplasmanda AVS Çaycumaspor ile karşılaşacak. Maç, PGL 6. Grup 4. hafta programının parçası olarak oynanacak. Başantrenör Hasan Kol, takımın genel havasının iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ligde oynadığımız 3 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet aldık. Bu hafta da puan olarak 6 puanla bir sıra üzerimizde Çaycumaspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu maçı da kazanarak, yolumuza yenilgisiz devam edeceğiz".

Teknik ekip, rakip analizi ve karşılaşma planı üzerinde yoğunlaşıyor; savunma-düzeni ve kontra atak varyasyonları idmanların yoğun bölümünü oluşturuyor. Oyuncu kadrosunda ise sakat veya cezalı isimlere dair yeni bir açıklama yapılmadı.

Osmanelispor, bu maçtan hedeflediği sonucu alarak serisini sürdürmeyi ve PGL'deki temsilini güçlendirmeyi amaçlıyor. Taraftar desteğinin ve disiplinli hazırlığın maç günü belirleyici olacağı vurgulanıyor.

OSMANELİSPOR HAFTA SONU YAPACAĞI ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

OSMANELİSPOR HAFTA SONU YAPACAĞI ZORLU MAÇIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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