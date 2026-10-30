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Muğla Menteşe'de sis kentle doğayı buluşturdu

Muğla'da sabah saatlerinde Menteşe'de etkili olan sis, yağış sonrası doğa ve kent siluetini örterek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:46

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla Menteşe'de sis kentle doğayı buluşturdu

Muğla Menteşe'de sabah sisi kent siluetini örttü

Muğla genelinde etkili olan yağışların ardından Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis görülmeye başlandı. İlçenin farklı noktalarında etkisini gösteren sis, kentin üzerine yayılırken doğayla kent arasındaki sınırları yumuşattı.

Doğa ve kent görüntüleri iç içe geçti

Sis tabakasının doğa ve kent manzarasıyla birleştiği anlar, tepelerden yerleşim alanlarına kadar uzanan kartpostallık sahneler ortaya çıkardı. Yağışın hemen ardından ortaya çıkan bu örtü, manzaraların daha sedir ve gizemli görünmesine neden oldu.

Vatandaşların ilgisini çeken kareler

Kent merkezinde ve çevresinde kaydedilen görüntüler, sokaklardan yükselen ince sis tabakasıyla birlikte dikkat çekti; kartpostallık olarak tanımlanan bu sahneler, bölge sakinlerinin de ilgisini çekti. Sis, kenti kapladığı süre boyunca doğal ve kentsel öğeleri harmanlayarak estetik bir atmosfer oluşturdu.

MUĞLA’DA SİS ETKİLİ OLDU: KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

MUĞLA’DA SİS ETKİLİ OLDU: KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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