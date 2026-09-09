Başkan Şadi Özdemir başarıları Nilüfer'e taşıyan voleybolcuları ağırladı

Başkanın mesajı:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Eker Voleybol Takımı'nda yer alan ve milli takımlarda başarı elde eden sporcu ile teknik ekibi kabul etti. Özdemir, kentin spor kimliğini vurgulayarak altyapıya yapılan yatırımın ve eğitim süreçlerinin önemine dikkat çekti. 2026 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ile U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda 2'ncilik elde eden sporcuların kazandırdığı başarının Nilüfer için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Buluşmada kimler yer aldı:

Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarete Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da katıldı. Akdeniz Oyunları kadrosundan Başantrenör Gökhan Durmaz, Kondisyoner Gencer Yarkın ve sporcu Begüm Kaçmaz ile U17 Kızlar Dünya Şampiyonası kadrosundan antrenörler Emirhan Arslantaş, Emre Yanık ve sporcu Ayşe Naz Kartulan ziyarette hazır bulundu.

Hedefler ve destek sözü:

Özdemir, Nilüfer Belediyesi olarak amaçlarının altyapıdan başlayarak gençleri hayata hazırlamak ve kentte sporcu kültürünün oluşmasına katkı sağlamak olduğunu yineledi. Başkan, sporcuların uluslararası başarılara ulaşmalarının belediye için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, onları daha iyi yerlerde görmek istediklerini ve desteği sürdüreceklerini ifade etti.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER VOLEYBOL TAKIMI’NDA YER ALAN VE MİLLİ BAŞARILARA İMZA ATAN SPORCULARI VE TEKNİK EKİBİ AĞIRLADI. SPORCULARI TEBRİK EDEN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, "GENÇLERİ HAYATA HAZIRLAMAK VE SPORCU KÜLTÜRÜN OLUŞMASINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ. ONLARI HER ZAMAN DAHA İYİ YERLERDE GÖRMEYİ UMUYORUZ" DEDİ.